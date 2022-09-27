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Denizli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

27.09.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hasta taşıyan ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

Mide rahatsızlığı bulunan Ayhan Uysal'ı Servergazi Devlet Hastanesine taşıyan İsmail Işık yönetimindeki 20 GH 186 plakalı ambulans ve Emre Değirmenci'nin (27) kullandığı 20 AJH 10 plakalı hafif ticari araç Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, ambulans sürücüsü Işık, sağlık görevlileri Aynur Budak ile Şebnem Gök, hasta Uysal ve hafif ticari araç sürücüsü Değirmenci yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Denizli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Denizli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Denizli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Denizli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Denizli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Denizli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Denizli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Denizli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Denizli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Denizli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Denizli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Denizli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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trafik kazası Denizli

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