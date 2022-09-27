DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hasta taşıyan ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.
Mide rahatsızlığı bulunan Ayhan Uysal'ı Servergazi Devlet Hastanesine taşıyan İsmail Işık yönetimindeki 20 GH 186 plakalı ambulans ve Emre Değirmenci'nin (27) kullandığı 20 AJH 10 plakalı hafif ticari araç Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, ambulans sürücüsü Işık, sağlık görevlileri Aynur Budak ile Şebnem Gök, hasta Uysal ve hafif ticari araç sürücüsü Değirmenci yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Denizli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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