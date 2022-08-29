Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada antika olduğu tahmin edilen değişik çaplarda 5 ruhsatsız toplu tabanca, 1 ruhsatsız yivli mavzer tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 kama ve hançer ele geçirildi.

Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi

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