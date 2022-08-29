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Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi

29.08.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda antika olduğu tahmin edilen tabanca ve tüfekler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'nde yaşayan U.A'nın (46) silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada antika olduğu tahmin edilen değişik çaplarda 5 ruhsatsız toplu tabanca, 1 ruhsatsız yivli mavzer tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 kama ve hançer ele geçirildi.

Silahlar, incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi.

Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi

Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi

Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi

Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi

Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi

Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi

Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi

Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi

Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi

Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
kaçakçılık kom

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