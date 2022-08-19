Denizli'de bir kadın, ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu

Taburcu edildikten sonra karakolda polislerce ifadesi alınan P.P, ayrıldığı erkek arkadaşının ilgisini çekmek için kendisine kaçırılmış süsü verdiğini iddia etti.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. P.P, bir ağacın altında, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı şekilde bulundu.

- Ayrıldığı erkek arkadaşının dikkatini çekmek amacıyla kendisine kaçırılmış süsü verdiğini söyleyen İran uyruklu kadın hakkında suç uydurmaktan işlem yapıldı

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