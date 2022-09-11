YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi

Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi

11.09.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, "Boğa Güreşi Şampiyonası" gerçekleştirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Denizli'nin yanı sıra Aydın, Muğla, İzmir ve Artvin illerinden 80 boğa katıldı.

Organizasyonda boğalar, baş, baş üstü, süper baş, yıldızlar baş, süper baş üstü ve yıldızlar baş üstü kategorilerinde mücadele etti.

Şampiyonada başkanlık kupasını Kasap Bey isimli boğa, Başgüreş mücadelesini ise Cumali Reis isimli boğa kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılan herkese teşekkür ederken, Yörük kültürünün önemli bir geleneği olan boğa güreşlerinin, Denizli'de gerçekleştirilmesinden büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Zolan, şampiyonada başkanlık kupasını kazanan Kasap Bey ve başgüreş mücadelesini kazanan Cumali Reis isimli boğaların sahiplerine kupalarını teslim etti.

Şampiyonayı, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ile çok sayıda vatandaş izledi.

Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi

Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi

Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi

Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi

Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi

Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi

Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi

Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi

Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi

Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi

Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi

Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Denizli Güreş boğa güreşi organizasyon

Denizli Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
05:12
Sabah
06:35
Öğle
13:05
İkindi
16:39
Akşam
19:26
Yatsı
20:43
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.