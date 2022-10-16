Trafiğin kontrollü olarak verildiği bu noktalarda bazı sürücülerin yol kenarına park ederek sisin dağılmasını bekledikleri görüldü.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de etkisini gösteren sis, Antalya ve Muğla ile ulaşımı sağlayan yolların bazı noktalarında aksamalara yol açtı.

Denizli'de etkili olan sis ulaşımı aksattı

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