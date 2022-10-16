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Denizli'de etkili olan sis ulaşımı aksattı

16.10.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de etkili olan sis ulaşımı aksattı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de etkisini gösteren sis, Antalya ve Muğla ile ulaşımı sağlayan yolların bazı noktalarında aksamalara yol açtı.

Kent genelinde yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan sis, Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla kara yollarında aralıklarla etkili oldu.

Cankurtaran, Akyar ve Kazıkbeli mevkilerinde görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafiğin kontrollü olarak verildiği bu noktalarda bazı sürücülerin yol kenarına park ederek sisin dağılmasını bekledikleri görüldü.

Trafik ekipleri de görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle önlemlerini artırdı.

Denizli'de etkili olan sis ulaşımı aksattı

Denizli'de etkili olan sis ulaşımı aksattı

Denizli'de etkili olan sis ulaşımı aksattı

Denizli'de etkili olan sis ulaşımı aksattı

Denizli'de etkili olan sis ulaşımı aksattı

Denizli'de etkili olan sis ulaşımı aksattı

Denizli'de etkili olan sis ulaşımı aksattı

Denizli'de etkili olan sis ulaşımı aksattı

Denizli'de etkili olan sis ulaşımı aksattı

Denizli'de etkili olan sis ulaşımı aksattı

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Anahtar Kelimeler:
trafik sis ulaşım

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