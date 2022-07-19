Denizli’de kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk'un da katıldığı arama çalışmalarına vatandaşlar da gönüllü olarak destek veriyor.

Alınan bilgiye göre, Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. (9) ve Hakkı B'den (11) haber alamayan aileleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD , jandarma, sualtı arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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