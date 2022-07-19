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Denizli’de kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

19.07.2022 03:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

DENİZLİ ( AA) - Denizli'de kayıp ihbarı yapılan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. (9) ve Hakkı B'den (11) haber alamayan aileleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sualtı arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çocukların en son görüldüğü evlerinin yakındaki sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk'un da katıldığı arama çalışmalarına vatandaşlar da gönüllü olarak destek veriyor.

Denizli’de kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

Denizli’de kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

Denizli’de kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

Denizli’de kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

Denizli’de kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

Denizli’de kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

Denizli’de kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

Denizli’de kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

Denizli’de kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

Denizli’de kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

Denizli’de kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

Denizli’de kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

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Denizli afad kayıp çocuk

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