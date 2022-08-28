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Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

28.08.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolcuları tahliye edilen otobüs, yangında kullanılamaz hale geldi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolcu otobüsünde seyir halindeyken çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'dan Çanakkale'ye giden İ.K. idaresindeki 34 EYT 527 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde Gökpınar Mahallesi Kelleci Kardeşler mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine durdurulan otobüsteki 25 yolcu, tahliye edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otobüsün arka kısmını saran alevlere müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, başka bir otobüsle yolculuğa devam etti.

Otobüsteki yolculardan Burak Akdoğaloğlu, AA muhabirine, arkadan duman geldiğini fark ederek durumu araç sürücüsüne haber verdiklerini söyledi.

Yolcuların panik olmadan araçtan indiğini belirten Akdoğaloğlu, alevlerin hızla otobüsü sardığını, kimsenin yaralanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

- Yolcuları tahliye edilen otobüs, yangında kullanılamaz hale geldi

Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

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