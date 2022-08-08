DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde oğlunu darbettiğini öne sürdüğü kişilere tüfekle ateş açan baba 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.
İnceler Mahallesi'ndeki bir gazinodan silah sesi duyanlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
112 Acil Servis ekipleri tüfekle yaralanan Barış Sarıkaya (28), Mustafa T, Hakan K. ve Kadir B'yi Çardak Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan gazino çalışanı Barış Sarıkaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırıyı gerçekleştiren A.Ş. (55) ve oğlu A.O.Ş, bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.
Zanlının jandarmadaki ilk ifadesinde, bir grubun oğlunu evinden zorla götürdüğünü, daha sonra bu kişileri takip ettiğini, evladının gazino bahçesinde darbedildiğini görünce de ateş açtığını söylediği öğrenildi.
Denizli'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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