YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de tarlada çalışan 6 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı

Denizli'de tarlada çalışan 6 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı

21.06.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de tarlada çalışan 6 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde kekik tarlasına yıldırım düşmesi sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Baklançakırlar Mahallesi Çakırlar mevkisindeki kekik tarlasına yıldırım düştü.

Bu sırada tarlada çapa yapan 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Denizli'de firari hükümlü, saklandığı kiraz bahçesinde yakalandıDenizli'de firari hükümlü, saklandığı kiraz bahçesinde yakalandı

Denizli'de tarlada çalışan 6 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı

Denizli'de tarlada çalışan 6 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı

Denizli'de tarlada çalışan 6 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı

Denizli'de tarlada çalışan 6 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Denizli Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:35
Öğle
13:10
İkindi
17:03
Akşam
20:36
Yatsı
22:16

Denizli Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazartesi

Ada Eczanesi
Merkezefendi
Umut Eczanesi
Merkezefendi
Yapıcı Eczanesi
Merkezefendi
Yeşilyurt Eczanesi
Merkezefendi
Cansu Erkilet Eczanesi
Pamukkale
Gökçe Eczanesi
Pamukkale
Sevil Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

DS STORE Bodrum’da açıldı

DS STORE Bodrum’da açıldı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı

Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.