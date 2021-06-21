Denizli'de tarlada çalışan 6 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde kekik tarlasına yıldırım düşmesi sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Baklançakırlar Mahallesi Çakırlar mevkisindeki kekik tarlasına yıldırım düştü.

Bu sırada tarlada çapa yapan 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz