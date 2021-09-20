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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 12'si tutuklandı

20.09.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 12'si tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 zanlıdan 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden kent merkezine uyuşturucu madde sevk edileceği ve ticaretinin yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İçerisinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobil durdurularak yapılan aramada, 60 gram eroin ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten ekiplerin, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda, 21 kişi daha yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 43 gram eroin, 1008 kullanımlık sentetik kannabinoid, 879 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 615 lira ile çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliye sevk edilen 24 zanlıdan 12'si tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 12'si tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 12'si tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 12'si tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 12'si tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 12'si tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 12'si tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 12'si tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 12'si tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 12'si tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 12'si tutuklandı
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