Denizli'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Sürücü Berkay Arıca'nın yanı sıra babası Necati Arıca (50) ve amcası Aydın Arıca (52) yaralanmıştı. Yaralılardan Berkay Arıca ile Necati Arıca, dün kaldırıldıkları Tavas Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Aydın Arıca ise ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Ölen Necati Arıca ile Aydın Arıca'nın, Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis memuru olarak görev yapan kardeşlerinin kanser tedavisi gören eşinin vefat ettiği, cenaze törenine katılmak Berkay Arıca'nın kullandığı otomobille Elazığ'dan yola çıktıkları öğrenildi.

- Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin, Muğla'daki yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere Elazığ'dan yola çıktıkları öğrenildi

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