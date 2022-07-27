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Denizli'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

27.07.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin, Muğla'daki yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere Elazığ'dan yola çıktıkları öğrenildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde dün otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Hırka Mahallesi yakınlarındaki kazanın ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınan Aydın Arıca müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Berkay Arıca ve Necati Arıca'nın ardından kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Cenazeler, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp toprağa verilmek üzere Elazığ’a gönderildi.

Ölen Necati Arıca ile Aydın Arıca'nın, Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis memuru olarak görev yapan kardeşlerinin kanser tedavisi gören eşinin vefat ettiği, cenaze törenine katılmak Berkay Arıca'nın kullandığı otomobille Elazığ'dan yola çıktıkları öğrenildi.

- Kaza

Berkay Arıca (28) idaresindeki 23 ADE 034 plakalı otomobil, Hırka Mahallesi yakınlarında, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrilmişti.

Sürücü Berkay Arıca'nın yanı sıra babası Necati Arıca (50) ve amcası Aydın Arıca (52) yaralanmıştı. Yaralılardan Berkay Arıca ile Necati Arıca, dün kaldırıldıkları Tavas Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Aydın Arıca ise ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Denizli'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

- Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin, Muğla'daki yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere Elazığ'dan yola çıktıkları öğrenildi

Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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