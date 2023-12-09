Derbi öncesi Tüpraş Stadyumu'nun girişinde arbede! Fenerbahçeli taraftarlar ile polis arasında büyük gerginlik

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi için Kadıköy'den toplu olarak deplasmana hareket eden sarı-lacivertli taraftarlar, Tüpraş Stadı'na ulaştı.

Polis eşliğinde 25 otobüs ile maçın oynanacağı stada gelen 1814 sarı-lacivertli taraftar, önce toplu halde daha önce belirlenen alanda otobüslerden indirildi.

Öte yandan Beşiktaş derbisini izlemek üzere Tüpraş Stadı'na gelen Fenerbahçeli taraftarların stada girişi sırasında gerginlik yaşandı. Yaşanan arbedede güvenlik barikatlarının devrildiği ve polisin, sarı - lacivertli taraftarlara müdahale ettiği görüldü.

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karara göre, sarı-lacivertli taraftarlar yaklaşık 5 yıl sonra Dolmabahçe'de takımlarının yanında yer alacak. Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş deplasmanında takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 23. haftasında oynanan müsabakada desteklemişti. 25 Şubat 2019'da oynanan derbi 3-3 sonuçlanmıştı.

