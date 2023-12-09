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  4. Derbi öncesi Tüpraş Stadyumu'nun girişinde arbede! Fenerbahçeli taraftarlar ile polis arasında büyük gerginlik

Derbi öncesi Tüpraş Stadyumu'nun girişinde arbede! Fenerbahçeli taraftarlar ile polis arasında büyük gerginlik

09.12.2023 17:58 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisini izlemek üzere Tüpraş Stadyumu'na geldi. Sarı-lacivertli taraftarların stadyuma girişi esnasında gerginlik yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi için Kadıköy'den toplu olarak deplasmana hareket eden sarı-lacivertli taraftarlar, Tüpraş Stadı'na ulaştı.

Polis eşliğinde 25 otobüs ile maçın oynanacağı stada gelen 1814 sarı-lacivertli taraftar, önce toplu halde daha önce belirlenen alanda otobüslerden indirildi.

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Öte yandan Beşiktaş derbisini izlemek üzere Tüpraş Stadı'na gelen Fenerbahçeli taraftarların stada girişi sırasında gerginlik yaşandı. Yaşanan arbedede güvenlik barikatlarının devrildiği ve polisin, sarı - lacivertli taraftarlara müdahale ettiği görüldü.

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karara göre, sarı-lacivertli taraftarlar yaklaşık 5 yıl sonra Dolmabahçe'de takımlarının yanında yer alacak. Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş deplasmanında takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 23. haftasında oynanan müsabakada desteklemişti. 25 Şubat 2019'da oynanan derbi 3-3 sonuçlanmıştı.

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