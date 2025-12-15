SPOR

Derbi sonrası Sergen Yalçın için çok konuşulacak iddia! İşte spor yazarlarının yorumları

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk ederken mücadelede tam 6 gol atıldı. 3-3 beraberlikle biten karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Berker İşleyen

Trendyol Süper Ligi'nin 16. haftasında Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği derbi, 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunan spor yazarları dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE O YAZILAR...
"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMAZ!" 

Kartal Yiğit: "Beşiktaş adına söylenecek çok fazla bir şey yok artık. Öne geçip maç verme hastalığı sürüyor. Evet son haftaların formda takımı Trabzonspor'dan puan aldın ancak 10 kişi kalma bahanesiyle koca bir ikinci yarı adeta bir Anadolu takımı gibi kalene hapsolman Beşiktaş'a yakışmaz. Beşiktaş'ın genlerinde bu yok. Çoğu kez bu takımın 10, hatta 9 kişi kazandığını hatırlarım." [Takvim]

TRABZONSPOR ETKİLİ BAŞLADI 

Ercan Taner: Trabzonspor’un başlangıcı etkileyici, Beşiktaş’ın defansif anlayışı normaldi. Kendi evinde hemen golü bulmak istiyordu Fatih Tekke’nin takımı. Böyle maçlarda atak yapmak ve sonrasında gol şansını değerlendirmek çok önemli. Mesela Toure’nin hazırladığı pozisyonda Abraham golü atamasa, baskı devam edecekti.   Abraham’ın golünden sonra bu defa iyice risk alarak yükleniyordu ev sahibi Trabzonspor. Çabuk ataklar, saldıran takımlar için büyük tehlike oluşturabilir. Bireysel hatalarda bu sezon bambaşka bir seviyeye yükselen Beşiktaş savunmasında Gökhan topu Muçi’nin ayağına bırakınca Trabzonspor umutlandı. (Sözcü)

"F.BAHÇE MAÇINDAKİ HATAYA DÜŞMEDİ" 

Ömer Üründül: "Beşiktaş'a gelince en büyük problem; gereksiz kart görmeleri. Orkun işin vahametimi anlamış değil. Maç başında yaptığı harekete kırmızı çıksa kimse bir şey diyemezdi. Rashica'yı yorulana kadar çok beğendim. Üç golün hepsi güzeldi. Bana göre takımın en iyisi , Ndidi'ydi. Tabii Ersin'i de 3 gol yemesine rağmen başarılı buldum. Sergen Yalçın, F.Bahçe maçındaki hataya düşmedi ve kulübede sağlam durdu. Deplasmanda 1 kişi eksik maçı kaybetmedi, kazanabilirdi de." [Sabah]

ONUACHU’NUN YOKLUĞU HER ŞEYİ BOZDU 

Erman Toroğlu: Trabzon iyi başlıyor, sağdan soldan estarabim ortalar ama hikaye. Beşiktaş iki kere gidiyor ve iki gol atıyor. Bir de Onuachu’nun olmaması Trabzonspor’un oyun sistemini olduğu gibi bozdu. Topu kenara çabuk getiriyorlar ama bu ortalara vuracak adam yok. Trabzon’da Onuachu’nun olmaması her şeyi bozdu.   Trabzonspor ikinci yarıda tek kale oynadı ama aut çizgisine inemediler. Böyle defansları aut çizgisine inerseniz oyundan yüzde yüz düşürürsünüz.   Hakem güya tecrübeli fakat inanılmaz derecede oyunun içinde kaldı. Futbolcuların hareket alanlarını daralttı. Üstelik maç neredeyse bir yarı alanda oynanmışken. (Sözcü)

"SERGEN YALÇIN YAPAMIYOR!" 

Murat Özbostan: "Beşiktaş'ın bu sezon öne geçtiği maçlarda skoru koruyamama sorunu, siyah-beyazlıların en büyük kronik yarası haline geldi. Aralık 2025 itibarıyla lig ve Avrupa'da toplam 6 kez üstünlüğü elinden kaçırdı, bu da ciddi puan kayıplarına yol açtı. Buna önlem alamayan bir teknik direktörü var.. Sergen Yalçın yapamıyor!.. Bu hastalığa çözüm bulamıyor ve takım bir türlü yoğun bakımdan çıkamıyor.. Gol bulduktan sonra tempo düşüyor, rakibe alan bırakılıyor. Hücumda etkili olurken (Abraham, Cerny gibi isimlerle hızlı başlıyorlar), önde basmayı bırakıp geriye yaslanınca rakip baskıyı artırıyor. İşte aynen böyle oldu.." [Sabah]

