Derbinin ardından tüm dünya Salah'ı konuşuyor! "Galatasaray'ı yerle bir etti"

Arab News: Salah hat-trick yaptı, Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti



"Mohamed Salah'ın hat-trick yaptığı ve bir golün de asistini yaptığı maçta Trabzonspor, Cumartesi günü evinde son şampiyon Galatasaray'ı 4-0'lık skorla mağlup ederek İstanbul ekibine Türkiye Süper Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşattı."