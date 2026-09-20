SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Derbinin ardından tüm dünya Salah'ı konuşuyor! "Galatasaray'ı yerle bir etti"

Trabzonspor’un Galatasaray karşısında aldığı 4-0’lık galibiyette Mohamed Salah fırtınası esti. Mısırlı yıldız, Süper Lig’deki ilk büyük maçında hat-trick yapıp 1 de asist üreterek derbiye damga vurdu. Salah’ın tarihi gecesi dünya basınında da geniş yer buldu.

Derbinin ardından tüm dünya Salah'ı konuşuyor! "Galatasaray'ı yerle bir etti"
Cevdet Berker İşleyen
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray’ı sahasında 4-0 mağlup eden Trabzonspor’da Mohamed Salah gecenin yıldızı oldu. Mısırlı futbolcu, Süper Lig’deki ilk büyük maçında hat-trick yaparak 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Bordo-mavililerin farklı galibiyetinde başrolü üstlenen Salah’ın tarihi performansı, Trabzonspor’un derbi zaferiyle birlikte dünya basınında da geniş yankı buldu.

İşte dış basının Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması ve Mohamed Salah manşetleri:

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

Derbinin ardından tüm dünya Salah'ı konuşuyor! "Galatasaray'ı yerle bir etti" G1

The Athletic: Trabzonsporlu Mohamed Salah, Galatasaray'ı 4-0 yendikleri maçta hat-trick yaptı.  

"Eski Liverpool forveti, yaz aylarında sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Anfield'dan ayrıldıktan sonra Türkiye'deki ilk sezonunda sekiz maçta yedi gol kaydetti."

Derbinin ardından tüm dünya Salah'ı konuşuyor! "Galatasaray'ı yerle bir etti" G2

The National News: Süper Lig'de Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup ederken Mohamed Salah hat-trick yaptı  

"Mohamed Salah'ın hat-trick yaptığı ve bir golün de asistini yaptığı maçta Trabzonspor, evinde son şampiyon Galatasaray'ı 4-0'lık skorla mağlup ederek İstanbul ekibine Türkiye Süper Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşattı."

Derbinin ardından tüm dünya Salah'ı konuşuyor! "Galatasaray'ı yerle bir etti" G3

Goal: Çarpıcı hat-trick: Salah eski formuna kavuştu ve Galatasaray'ın tahtını sarstı  

"Mısırlı Mohamed Salah, Türkiye Süper Ligi yedinci haftasının en dikkat çekici maçında, Trabzonspor formasıyla Galatasaray'ı mağlup ederken gol pozisyonunda adeta patlama yarattı."

Derbinin ardından tüm dünya Salah'ı konuşuyor! "Galatasaray'ı yerle bir etti" G4

Arab News: Salah hat-trick yaptı, Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti  

"Mohamed Salah'ın hat-trick yaptığı ve bir golün de asistini yaptığı maçta Trabzonspor, Cumartesi günü evinde son şampiyon Galatasaray'ı 4-0'lık skorla mağlup ederek İstanbul ekibine Türkiye Süper Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşattı."

Derbinin ardından tüm dünya Salah'ı konuşuyor! "Galatasaray'ı yerle bir etti" G5

Kingfut: Salah hat-trick yaparak Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yenmesini sağladı  

"Mısırlı forvet, Papara Park'ta oynanan maçta dört golün tamamına katkıda bulundu. Salah, ilk yarı bitmeden önce iki gol attı ve golleri arasında Noah Saviolo'ya asist yaptı. Ardından 80. dakikada hat-trick'ini tamamladı."

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor son dakika galatasaray mohamed salah salah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

Yer: Osmaniye... 2 çocuk annesi eşini piknik tüpüyle katletti: Talihsiz kadın ikizlere hamileymiş

Yer: Osmaniye... 2 çocuk annesi eşini piknik tüpüyle katletti: Talihsiz kadın ikizlere hamileymiş

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Altunç Kumova'nın ifadesi ortaya çıktı: "Anormal bir rakam"

Altunç Kumova'nın ifadesi ortaya çıktı: "Anormal bir rakam"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.