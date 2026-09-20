Derbinin ardından tüm dünya Salah'ı konuşuyor! "Galatasaray'ı yerle bir etti"

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray’ı sahasında 4-0 mağlup eden Trabzonspor’da Mohamed Salah gecenin yıldızı oldu. Mısırlı futbolcu, Süper Lig’deki ilk büyük maçında hat-trick yaparak 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Bordo-mavililerin farklı galibiyetinde başrolü üstlenen Salah’ın tarihi performansı, Trabzonspor’un derbi zaferiyle birlikte dünya basınında da geniş yankı buldu.
İşte dış basının Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması ve Mohamed Salah manşetleri:
The Athletic: Trabzonsporlu Mohamed Salah, Galatasaray'ı 4-0 yendikleri maçta hat-trick yaptı.
"Eski Liverpool forveti, yaz aylarında sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Anfield'dan ayrıldıktan sonra Türkiye'deki ilk sezonunda sekiz maçta yedi gol kaydetti."
The National News: Süper Lig'de Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup ederken Mohamed Salah hat-trick yaptı
"Mohamed Salah'ın hat-trick yaptığı ve bir golün de asistini yaptığı maçta Trabzonspor, evinde son şampiyon Galatasaray'ı 4-0'lık skorla mağlup ederek İstanbul ekibine Türkiye Süper Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşattı."
Goal: Çarpıcı hat-trick: Salah eski formuna kavuştu ve Galatasaray'ın tahtını sarstı
"Mısırlı Mohamed Salah, Türkiye Süper Ligi yedinci haftasının en dikkat çekici maçında, Trabzonspor formasıyla Galatasaray'ı mağlup ederken gol pozisyonunda adeta patlama yarattı."
Arab News: Salah hat-trick yaptı, Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti
"Mohamed Salah'ın hat-trick yaptığı ve bir golün de asistini yaptığı maçta Trabzonspor, Cumartesi günü evinde son şampiyon Galatasaray'ı 4-0'lık skorla mağlup ederek İstanbul ekibine Türkiye Süper Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşattı."
Kingfut: Salah hat-trick yaparak Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yenmesini sağladı
"Mısırlı forvet, Papara Park'ta oynanan maçta dört golün tamamına katkıda bulundu. Salah, ilk yarı bitmeden önce iki gol attı ve golleri arasında Noah Saviolo'ya asist yaptı. Ardından 80. dakikada hat-trick'ini tamamladı."
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