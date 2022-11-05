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Derbiye saatler kala oldu! Beşiktaş'ta beklenmedik 'Sergen' krizi! "Yönetim kendine gel"

05.11.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 13. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 13. hafta karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta derbiye saatler kala beklenmedik bir kriz yaşandı. Siyah-Beyazlılar taraftarlar, kulübün efsane isimlerin Sergen Yalçın'ın doğum gününün kutlanmaması nedeniyle yönetime tepki gösterdi.

Süper Lig'in 13. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala konuk ekip Beşiktaş'ta beklenmedik bir kriz baş gösterdi.

DERBİ ÖNCESİ TEPKİ!

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Siyah-Beyazlı kulüpte resmi olarak 29 Ocak 2020'de KAP'a yapılan bildirim ile Beşiktaş'ın teknik direktörü olan ve Beşiktaş'ın başında toplamda 82 resmi maça çıkarak bu karşılaşmalarda 46 galibiyet 13 beraberlik, 23 mağlubiyet alarak siyah beyazlı ekip ile sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferleri yaşayan Sergen Yalçın için taraftarlardan yönetime tepki yağıyor.

"O BİZİM EFSANEMİZ"

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Beşiktaş Kulübü'nden 5 Kasım 1972 tarihinde doğan Sergen Yalçın'ın doğum günü için herhangi bir mesaj yayımlamayan Beşiktaş'tan, kendisi ile aynı gün doğan Kerem Atakan Kesgin için gelen doğum günü gönderisinin altında tepkilerini belirten taraftarlar "Sergen Yalçın'ın da doğum gününü kutlayın o bizim efsanemiz" yorumları görüldü.

Sergen Yalçın yalnızca teknik direktör olarak değil futbolculuk kariyerinde de Beşiktaş'a büyük hizmetler verirken alınan başarılarda büyük pay sahibi olmuştu.

İŞTE O TEPKİLER...

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