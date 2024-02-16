Dergi pozları sosyal medyayı salladı! Derya Uluğ paltosunun içine hiçbir şey giymedi

Ebru Gündeş’in yanında vokalistlik yaparak kariyerine başlayan Derya Uluğ, daha sonra kendi albümünü çıkararak büyük bir hayran kitlesine ulaştı.



DERGİ POZLARI OLAY OLDU

Güçlü sesi, iddialı tarzı ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Derya Uluğ bu defa bir dergi için kamera karşısına geçti.

Cesur kombini ile poz veren ünlü isme bir bakan bir daha baktı. Siyah paltosunun içine hiçbir şey giymeyen Uluğ'un iddialı karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Derya Uluğ'a; 'Üff gözlerimi alamadım', 'Her zamanki gibi efsanesin', 'Bu nasıl bir güzellik', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Derya Uluğ İzmir'de doğdu ve büyüdü. Bulgaristan ve Arnavutluk göçmeni kökenli bir ailede doğdu.