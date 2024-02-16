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  4. Dergi pozları sosyal medyayı salladı! Derya Uluğ paltosunun içine hiçbir şey giymedi

Dergi pozları sosyal medyayı salladı! Derya Uluğ paltosunun içine hiçbir şey giymedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.02.2024 13:05 | Son Güncelleme:
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Pop müziğin güçlü seslerinden Derya Uluğ sahne tarzı, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim şimdi de dergi pozlarıyla adından söz ettirdi. Derya Uluğ'un cesur tarzı adeta sosyal medyayı salladı.

Ebru Gündeş’in yanında vokalistlik yaparak kariyerine başlayan Derya Uluğ, daha sonra kendi albümünü çıkararak büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Youtube

DERGİ POZLARI OLAY OLDU

Güçlü sesi, iddialı tarzı ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Derya Uluğ bu defa bir dergi için kamera karşısına geçti.
Cesur kombini ile poz veren ünlü isme bir bakan bir daha baktı. Siyah paltosunun içine hiçbir şey giymeyen Uluğ'un iddialı karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Derya Uluğ'a; 'Üff gözlerimi alamadım', 'Her zamanki gibi efsanesin', 'Bu nasıl bir güzellik', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
Derya Uluğ İzmir'de doğdu ve büyüdü. Bulgaristan ve Arnavutluk göçmeni kökenli bir ailede doğdu.
Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan Derya Uluğ, 8 yaşındayken bir ses yarışmasına katıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ sosyal medya Ebru Gündeş
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