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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Arnavutköy'de vatandaşlarla buluştu

30.07.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Arnavutköy'de vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Arnavutköy ilçe teşkilat binasının açılışında vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Babacan, seçim hazırlıklarına ve güncel gelişmelere değindi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, "Ukrayna-Rusya Savaşı olduğu halde bile o ülkelerde bizdeki kadar enflasyon yok. 2003'te Amerika geldi Irak'a savaş açtı. İşgal etti. 2003'te enflasyonu yüzde 29'dan 18'e düşürdük. Bahane bulduk mu? Çalıştık. Merkez Bankasını bağımsız bir şekilde çalıştırdık, enflasyonu düşürdük. 2004 Irak Savaşı devam ediyordu. Terör eylemleri olmaya başladı her yerde. Yüzde 29'dan 18'e indirdiğimiz enflasyonu yüzde 9'a indirdik." diye konuştu.

Babacan, enflasyonun sebebinin savaşlar olmadığını, iyi ekonomi yönetimiyle enflasyonun kısa sürede tek haneli rakamlara inebileceğini kaydetti.

Babacan, gençlere ve eğitim sistemine yönelik çalışmaları olduğunu da belirterek "Bizim zamanımızda KYK bursları aylık 150 dolardı. Ekonominin başında olduğumuz dönemde gençler ihtiyaçlarını karşılayıp kenara para ayırıp yurt dışına gezmeye gidiyorlardı. Şimdi KYK bursları 48 dolar." ifadelerini kullandı.

Babacan, ekonomik zorluk içinde olan gençler ve aileler için kapsamlı ekonomik modelle kısa sürede rahatlık sağlayacaklarını söyledi. Seçim sonrasındaki durumu hayal ettiğini anlatan Babacan, şunları kaydetti:

"Özgürleşmiş, mutlu, tek bir ailenin bile yoksulluğun pençesinde yaşamadığı, barışın diyarı bir Türkiye hayal ediyorum. Türk, Kürt, Sünni, Alevi, sağcı, solcu hiç fark etmez, herkesin eşit ve huzurlu bir vatandaş olduğu bir ülke. Bölgesinin en güçlü ülkesi olacağız inşallah DEVA kadrolarıyla. Tek bir vatandaşımızı bile bırakmadan yürüyeceğiz. Ülkemize barış, özgürlük ve adalet getireceğiz. Türkiye'nin sahipsiz olmadığını dünya aleme göstereceğiz."

Babacan, daha sonra kurdele keserek açılışını yaptığı teşkilat binasını partililerle gezdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Arnavutköy'de vatandaşlarla buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Arnavutköy'de vatandaşlarla buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Arnavutköy'de vatandaşlarla buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Arnavutköy'de vatandaşlarla buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Arnavutköy'de vatandaşlarla buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Arnavutköy'de vatandaşlarla buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Arnavutköy'de vatandaşlarla buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Arnavutköy'de vatandaşlarla buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Arnavutköy'de vatandaşlarla buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Arnavutköy'de vatandaşlarla buluştu

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