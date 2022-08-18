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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Niğde'de partisinin İl Başkanlığını açtı

18.08.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Niğde'de partisinin İl Başkanlığını açtı

NİĞDE (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Niğde'de partisinin İl Başkanlığının açılışına katıldı.

Babacan, Niğde Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek, Başkan Şevket Katırcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Ayhan Şahenk Bulvarı'nda vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Babacan, daha sonra Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde süt ürünleri üzerine faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret etti.

Ardından partisinin İl Başkanlığı binasına geçen Babacan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 81 ilinde 720 ilçesinde il ve ilçe başkanlarının görevinin başında olduğunu söyledi.

Damla damla büyüdüklerini belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tüm vatan sathında DEVA'nın bayrakları, milli bayrağımızla beraber dalgalanıyor. Çok güzel bir teşkilat kurduk. Siyasete yeni başlayan, bizimle ilk defa siyasete adım atan arkadaşlarımız çok sayıda. Ama daha önce siyaset yapmış siyaset kirletmemiş, siyasetin kirletmediği arkadaşlarımızla beraber yol yürüyoruz. Hep beraber daha güzel yarınlara doğru çok daha güçlü Türkiye'ye doğru omuz omuza yürüyoruz."

Babacan, konuşmasının ardından kurdele keserek, parti binasını hizmete açtı, daha sonra bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Niğde'de partisinin İl Başkanlığını açtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Niğde'de partisinin İl Başkanlığını açtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Niğde'de partisinin İl Başkanlığını açtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Niğde'de partisinin İl Başkanlığını açtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Niğde'de partisinin İl Başkanlığını açtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Niğde'de partisinin İl Başkanlığını açtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Niğde'de partisinin İl Başkanlığını açtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Niğde'de partisinin İl Başkanlığını açtı

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