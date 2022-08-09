YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta parti binasının açılışına katıldı

09.08.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Uşak'ta partisinin il başkanlığı binasını açtı.

Kente gelen Babacan, İsmet Paşa Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı, caddede vatandaşlarla sohbet etti.

Babacan, daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Uşak'ın, Milli Mücadele yıllarının en önemli kentlerinden biri olduğunu belirten Babacan, "Uşak en güzel illerimizden biri. İşte tarımıyla sanayisiyle tarih mirasıyla gerçekten Türkiye'nin gözde illerimizden biri. Uşak'ta da genç ve dinamik bir teşkilat kurduk. Türkiye'nin 81 ilinde il başkanlarımız şu anda görevinin başında. Türkiye'de 720 ilçede ilçe başkanlarımız görevinin başında. DEVA Partisi damla damla büyüyor çok şükür. Türkiye'yi karşı karış dolaşıyoruz." dedi.

Babacan, vatandaşları dinlediklerini dile getirerek "Ankara'da oturduğumuz yerlerden değil, bizzat sahada sıkıntıları tespit ediyoruz. Sorunları iyi anlıyoruz ki çözüm üretebilelim. Bu ülkenin sorunlarını çözmek ancak dertleri anlamakla mümkündür. İşte biz bunun için yola çıktık. Bunun için her yerde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Gençlerle kadınlarla işçilerle çiftçilerle esnafla emeklilerle oturuyoruz dertleşiyoruz." diye konuştu.

Babacan, konuşmasının ardından partisinin Uşak İl Başkanı Yusuf Burak Erol ve parti yöneticileriyle açılış kurdelesini kesti.

Parti binasını gezen Babacan, gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta parti binasının açılışına katıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan açılış

Uşak Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
04:29
Sabah
06:04
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:12
Yatsı
21:41
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Ölümü acı oldu

Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Ölümü acı oldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Erkekler, kadınlardan daha fazla kansere yakalanıyor! Nedeni...

Erkekler, kadınlardan daha fazla kansere yakalanıyor! Nedeni...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.