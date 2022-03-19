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Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladı

19.03.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fabrikanın sahibi Rahmi Taşkın: - "Bu yılki hedefimiz, yıl sonuna kadar işçi sayımızı 300'e çıkarmak ve üretimimizi artırmak"

OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 yıl önce bölgesel yatırım teşvikiyle kurulan ve sadece kadın giysileri üreten tekstil fabrikası, 240 kişiyi istihdam ediyor.

İş insanı Rahmi Taşkın, 2018 yılında Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde bölgesel yatırım teşvikiyle arsa alarak tekstil fabrikasının temelini attı.

Fabrika kurulana kadar devletin tahsis ettiği geçici bir tesiste kadın giysileri üretimine başlayan Taşkın, 2 yıl önce kendi fabrikasına geçti.

İlk etapta 50 çalışanıyla mont, etek, pantolon ve fular üreten Taşkın'a ait fabrika, bu yıl işçi sayısını 240'a çıkardı.

Kapasite artırımıyla yıllık 1 milyon 200 bin parça kadın giysisi üreten fabrika, ürünlerinin tamamını Almanya, İspanya ve İngiltere başta olmak üzere 10'dan fazla ülkeye ihraç ediyor.

Rahmi Taşkın, AA muhabirine, 24 yıl önce tekstil sektörüne girdiğini söyledi.

Devlet desteğiyle kısa sürede Avrupa'ya ürün satar hale geldiklerini belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Bundan 4 yıl önce bölgesel yatırım teşviki ve İŞKUR'un desteğiyle 50 kişiyle bu işe başladık. Kovid-19 salgını nedeniyle işimizde biraz aksama olsa da üretimimizi durdurmadık. Maske ve hijyen kurallarına uyarak çalışmaya devam ettik. 2020 yılında kendi tesisimize taşındık. Şu an 240 çalışanımızla dünya markalarına ve Avrupa ülkelerine ürün ihraç ediyoruz. İspanya, İngiltere, Almanya gibi birçok ülkeye ürün satıyoruz. Günde 4 bin olmak üzere aylık ortalama 100 bin parça üretimiz var. Bu yılki hedefimiz, yıl sonuna kadar işçi sayımızı 300'e çıkarmak ve üretimimizi artırmak. Ayrıca yeni projemizle kendi elektriğimizi de üreterek hem ülke ekonomisine katkıda bulunacağız hem de enerji giderimizi minimize edeceğiz. Gelecekle ilgili hedeflerimiz ise daha fazla istihdam ve üretim olacak."

Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladı

- Fabrikanın sahibi Rahmi Taşkın: - "Bu yılki hedefimiz, yıl sonuna kadar işçi sayımızı 300'e çıkarmak ve üretimimizi artırmak"

Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladı

Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladı

Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladı

Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladı

Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladı

Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladı

Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladı

Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladı

Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladı

Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladı

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