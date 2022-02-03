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Didem Kınalı'dan itiraf! "'Konsomatris olur musun' dediler..."

03.02.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katarsis'e konuk olan Didem Kınalı hayatına dair itirafları ve samimi açıklamalarıyla gündeme geldi. Didem Kınalı "İkitelli’de bir yere gittik, ‘konsomatris olur musun’ dediler. Ne olduğunu bilmiyordum ‘deneyeyim’ dedim" itirafıyla dikkat çekti. Oryantal Didem, İbrahim Tatlıses ile ilgili de açıklamalar yaptı.

Oryantal Didem Kınalı Katarsis'te Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın konuğu oldu. Çocuk yaşta başladığı meslekte zorluklarla mücadele ettiğini belirten Kınalı, "Evet, ben dansçıyım ama kötü bir iş yapmıyorum, namussuz değilim. O gözle bakanlar var ama ben öyle biri değilim. Bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum" dedi.

Oryantal Didem kıyafet konusunu dair de "Oryantal kıyafetini ben tasarlamadım, ben dünyada yokken de vardı bu kıyafetler daha da açıktı. Dansın anlamı ‘göbek dansı’ göbeğinin açık olması gerekiyor. Bunu kapatmayı da denedik, ama ona rağmen birçok yerden veto yedik. Evet, seksi bir dans ama bütün danslar öyle değil midir? Bütün şarkıcılar da seksi giyinebilir, oryantal dansın aşılandığını görmek beni üzüyor." yorumunda bulundu.

İBO SHOW İTİRAFI

Genç yaşta yaşadığı bir deneyimi anlatan Didem Kınalı açıklamasında "İlk pavyona gittiğimde bir solistin arkasında dans ediyordum. Uykun geliyor, erken yatmaya alışıksın ama orada gece dörde kadar durmak zorundasın… Sonra İkitelli’de bir yere gittik, ‘konsomatris olur musun’ dediler. Ne olduğunu bilmiyordum ‘deneyeyim’ dedim. ‘Ben içki içemem bana kola verin’ diye belirttim.
Bir adamın yanına oturdum. Tanımıyorsun, çocuksun adam orada konuşuyor derdini anlatıyor. Ben de oturdum orada program izledim. Adam bana ‘sen beni dinliyor musun, ne dedim’ diye sordu. ‘Programı izle çok güzel’ dedim. Sonra bana yaşımı sordu ‘18’im dedim. Aslında yalan söyledim. Ben 14 yaşımda kendimi eğittim. Bir adam para takmaya çalışırken taciz etti. Kafasında şişe kırıp kaçtım" itirafında bulundu.

İBRAHİM TATLISES ISRARLA ARAMIŞ

İBRAHİM TATLISES ISRARLA ARAMIŞ
Didem Kınalı konuşmasının devamında İbo Show'la ilgili de ilginç bir açıklama yaptı. Oryantal Didem konuşmasında "İbo Show’a başlamadan önce günde dokuz yerde sahne alıyor, iyi de kazanıyordum. Ünlü olmak gibi bir arzum da yoktu. Bir gün telefon çaldı ‘İbo Show’a oryantal lazım’ dendi. Ne kadar para vereceklerini sordum.
Stüdyoda seçme yaptılar. Dans ettikten sonra İbrahim Bey’i aradılar anlaşma sağlandı. Bir gün sonra aradılar anlaşmayı iptal ettiklerini söylediler. Bir ay sonra tekrar çağırdılar. İbrahim Bey aradı ‘Gelmezsen ben gelip alacağım seni’ dedi. 6 yıl kadar beraber çalıştık" açıklaması yaptı.

BABASIYLA İLGİLİ DE KONUŞTU

BABASIYLA İLGİLİ DE KONUŞTU
Ünlü oryantal "Yurt dışında küçük kızlara eğitim veriyorum Türkiye’de yetişkin kadına kocasından gizli derse geliyor diyor ki kocam duymasın beni döver. Dans etmeyi oyun gibi biliyordum. Annem ve teyzelerim de dans ediyordu. Müzisyen bir ailede büyüdüm. Ten rengimden dolayı okul yıllarım da çok dışlandım. ‘Çingene’ diyenler oldu" diyerek zor günlerini anlattı.
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