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Didim'de bayramın son gününde de plajlarda yoğunluk devam etti

12.07.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didim'de bayramın son gününde de plajlarda yoğunluk devam etti

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'deki plajlarda Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde de tatilciler denizin tadını çıkardı.

Arife gününden itibaren tatilcileri ağırlamaya başlayan ilçede, şiddetli rüzgara rağmen vatandaşlar denize girmeye devam etti.

Otellerdeki doluluk oranının yüzde 95'lere ulaştığı ilçede, bayram öncesi turistler Altınkum başta olmak üzere sahillere akın etti.

Bazı tatilciler Ege'nin mavi sularında serinlerken bazıları da tekne turlarına katıldı.

Didim'de bayramın son gününde de plajlarda yoğunluk devam etti

Didim'de bayramın son gününde de plajlarda yoğunluk devam etti

Didim'de bayramın son gününde de plajlarda yoğunluk devam etti

Didim'de bayramın son gününde de plajlarda yoğunluk devam etti

Didim'de bayramın son gününde de plajlarda yoğunluk devam etti

Didim'de bayramın son gününde de plajlarda yoğunluk devam etti

Didim'de bayramın son gününde de plajlarda yoğunluk devam etti

Didim'de bayramın son gününde de plajlarda yoğunluk devam etti

Didim'de bayramın son gününde de plajlarda yoğunluk devam etti

Didim'de bayramın son gününde de plajlarda yoğunluk devam etti

Didim'de bayramın son gününde de plajlarda yoğunluk devam etti

Didim'de bayramın son gününde de plajlarda yoğunluk devam etti

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