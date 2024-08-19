Dilan Polat'ın cezaevinden çıkmasına sevinen de var tepki gösteren de! Sosyal medya resmen yıkıldı

9 aydır cezevinde tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Sağlık sorunları yaşayan ve kendine zarar verdiği söylenen Dilan Polat cezevinden çıkıyor.

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda ailesiyle birlikte tutuklanan Dilan Polat'ın serbest bırakılmasına sosyal medyada sevinen de vardı üzülen de...

Dilan Polat'ın cezevinden çıkma işlemleri yapılırken sosyal medyada en çok konuşulan isim yine Dilan Polat oldu. Engin Polat'ın ailesi de paylaşımlar da gecikmedi.

Silivri yolunda olan aile sevinçlerini takipçileriyle paylaştı.

Dilan Polat tahliyesine dair vatandaşlar da sessiz kalmadı. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları...