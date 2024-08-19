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  4. Dilan Polat'ın cezaevinden çıkmasına sevinen de var tepki gösteren de! Sosyal medya resmen yıkıldı

Dilan Polat'ın cezaevinden çıkmasına sevinen de var tepki gösteren de! Sosyal medya resmen yıkıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.08.2024 14:19
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Dilan Polat'ın tahliye haberi duyurulduğu anda sosyal medya yıkıldı. 9 aydır cezaevinde olan ve adından her gün söz ettiren Dilan Polat'ın cezaevinden çıkacağını duyup sevinen de oldu bu kararı eleştiren de... İşte yapılan paylaşımlardan bazıları...

9 aydır cezevinde tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Sağlık sorunları yaşayan ve kendine zarar verdiği söylenen Dilan Polat cezevinden çıkıyor.

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda ailesiyle birlikte tutuklanan Dilan Polat'ın serbest bırakılmasına sosyal medyada sevinen de vardı üzülen de...

Dilan Polat'ın cezevinden çıkma işlemleri yapılırken sosyal medyada en çok konuşulan isim yine Dilan Polat oldu. Engin Polat'ın ailesi de paylaşımlar da gecikmedi.

Son dakika! Dilan Polat için tahliye kararı! Son dakika! Dilan Polat için tahliye kararı!

Silivri yolunda olan aile sevinçlerini takipçileriyle paylaştı.

Dilan Polat tahliyesine dair vatandaşlar da sessiz kalmadı. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları...

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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

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Dilan Polat tahliye
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