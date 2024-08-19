MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Son dakika! Dilan Polat için tahliye kararı! Engin Polat'ın annesi Şükran Polat paylaştı

Son dakika! Dilan Polat için tahliye kararı! Engin Polat'ın annesi Şükran Polat paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.08.2024 13:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara para ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılanan Dilan - Engin Polat çifti gündemden düşmüyordu. Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Dilan Polat tahliye edildi. Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanma kararını Engin Polat'ın annesi Şükran Polat paylaştı. Dilan Polat tahliyesi sosyal medyada hızla en çok konuşulan konular arasına girdi.

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

DİLAN POLAT CEZAEVİNDEN ÇIKIYOR MU?

Tutuklama sonrası Polat ailesi cezaevindeki hayatlarıyla gündeme geliyordu. Sıla Doğu tahliye olsa da Dilan Polat'ın tutukluluğu devam ediyordu. 9 aydır cezaevinde oaln Dilan Polat uzun süredir tahliye talep ediyordu.

Sağlık sorunları yaşayan ve kendine zarar veren Dilan Polat'ın tahliyesi talep edilse de mahkemeden karar çıkmamıştı.

Ekran Alıntısı

Ancak gelen son dakika haberlerine göre Dilan Polat tahliye edildi. Engin Polat'ın annesi Şükran Polat tahliye haberini paylaşarak "Şükürler olsun" dedi.

uyıuoıuo

AİLE ÜYELERİNDEN PAYLAŞIMLAR

Polat ailesinin gelini Hazal Erdoğan da sosyal medyadan Dilan Polat'ın tahliye olduğunu duyurdu. Görümce Kübra Mert de görüş sonrasında haberi alınca hemen bir paylaşım yaparak mutluluğunu dile getirdi.

GVVo4m_XwAArUA0

Dilan Polat tahliyesi sosyal medyada hızla en çok konuşulan konular arasına girdi. Dilan Polat'ın ilk duruşması 4 Eylül'de olacak.

DİLAN POLAT TUTUKSUZ YARGILANACAK

Emrullah Erdinç de sosyal medyadan "Dilan Polat tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Son aylık tutukluluk değerlendirmesine itiraz eden avukat Sevinç Horoz’un dilekçesini değerlendiren üst mahkeme Dilan Polat’ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi" paylaşımında bulundu.

ıopıop

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat
En Çok Okunan Haberler
Volvo’dan Türkiye kararı! Gümrük vergileri nedeniyle...

Volvo’dan Türkiye kararı! Gümrük vergileri nedeniyle...

Kabul edilirse en az 800 bin kişi daha alacak! İşte o meslek grupları

Kabul edilirse en az 800 bin kişi daha alacak! İşte o meslek grupları

Vatandaşlara 'uyanık olun' uyarısı! 'Yer altından seslerin duyulması...'

Vatandaşlara 'uyanık olun' uyarısı! 'Yer altından seslerin duyulması...'

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bilmecesi çözüldü!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bilmecesi çözüldü!

Yüzlerce kişiye bedava dağıttılar! Duyan inanamadı: Tüm ilçe akın etti

Yüzlerce kişiye bedava dağıttılar! Duyan inanamadı: Tüm ilçe akın etti

M çiçeği virüsünü aylar önce bilmişti! "Her şeye hazırlıklı olun..."

M çiçeği virüsünü aylar önce bilmişti! "Her şeye hazırlıklı olun..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Outdoor severlerin favori markası Merrell'da indirimler devam ediyor

Outdoor severlerin favori markası Merrell'da indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.