Son dakika! Dilan Polat için tahliye kararı! Engin Polat'ın annesi Şükran Polat paylaştı

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

DİLAN POLAT CEZAEVİNDEN ÇIKIYOR MU?

Tutuklama sonrası Polat ailesi cezaevindeki hayatlarıyla gündeme geliyordu. Sıla Doğu tahliye olsa da Dilan Polat'ın tutukluluğu devam ediyordu. 9 aydır cezaevinde oaln Dilan Polat uzun süredir tahliye talep ediyordu.

Sağlık sorunları yaşayan ve kendine zarar veren Dilan Polat'ın tahliyesi talep edilse de mahkemeden karar çıkmamıştı.

Ancak gelen son dakika haberlerine göre Dilan Polat tahliye edildi. Engin Polat'ın annesi Şükran Polat tahliye haberini paylaşarak "Şükürler olsun" dedi.

AİLE ÜYELERİNDEN PAYLAŞIMLAR

Polat ailesinin gelini Hazal Erdoğan da sosyal medyadan Dilan Polat'ın tahliye olduğunu duyurdu. Görümce Kübra Mert de görüş sonrasında haberi alınca hemen bir paylaşım yaparak mutluluğunu dile getirdi.

Dilan Polat tahliyesi sosyal medyada hızla en çok konuşulan konular arasına girdi. Dilan Polat'ın ilk duruşması 4 Eylül'de olacak.

DİLAN POLAT TUTUKSUZ YARGILANACAK

Emrullah Erdinç de sosyal medyadan "Dilan Polat tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Son aylık tutukluluk değerlendirmesine itiraz eden avukat Sevinç Horoz’un dilekçesini değerlendiren üst mahkeme Dilan Polat’ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi" paylaşımında bulundu.