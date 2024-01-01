Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yeni gelişme! Avukatları açıkladı, Polat çifti umudunu ona bağladı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla milyonlarca ürün sattığını anlatıyordu Dilan Polat. O ürünleri artık TMSF satıyor. Polatların avukatı Hüseyin Kaya'ya göre satışların yeniden başlamasıyla bu lüks yaşamın kaynağı ortaya çıkmış olacak. Yani Dilan Polat umudunu TMSF tarafından yeniden başlatılan krem satışına bağladı.
Kara para aklama Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınlarına yöneltilen suçlamalar arasında.
İddiaya göre yasa dışı bahisle elde edilen suç gelirleri Polat ailesine ait şirketler üzerinden piyasaya sokuluyor yani aklanıyordu.
Bu lüksün, pahalı hediyelerin ve binlerce kişi tarafından takip edilen gösterişli hayatın kaynağının da kara para olduğu öne sürülüyordu.
Mal varlıklarına el konulan Polat ailesinin kozmetik satışları da durdurulmuştu. TMSF'nin atadığı kayyumlarla yeniden kozmetik ürünleri satışa çıktı ve Dilan Polat'a umut oldu.
FOX Haber'in haberine göre Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya şunları ifade etti: