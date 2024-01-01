Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yeni gelişme! Avukatları açıkladı, Polat çifti umudunu ona bağladı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla milyonlarca ürün sattığını anlatıyordu Dilan Polat. O ürünleri artık TMSF satıyor. Polatların avukatı Hüseyin Kaya'ya göre satışların yeniden başlamasıyla bu lüks yaşamın kaynağı ortaya çıkmış olacak. Yani Dilan Polat umudunu TMSF tarafından yeniden başlatılan krem satışına bağladı.



