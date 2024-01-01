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  4. Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yeni gelişme! Avukatları açıkladı, Polat çifti umudunu ona bağladı

Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yeni gelişme! Avukatları açıkladı, Polat çifti umudunu ona bağladı

01.01.2024 23:13 | Son Güncelleme:
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Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Gündemden düşmeyen Dilan ve Engin Polat çifti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, yaptığı bir açıklamada Dilan Polat'ın kozmetik ürünlerinin satışının yeniden başlamasıyla sürülen lüks yaşamın kaynağının ortaya çıkacağı yorumunda bulundu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla milyonlarca ürün sattığını anlatıyordu Dilan Polat. O ürünleri artık TMSF satıyor. Polatların avukatı Hüseyin Kaya'ya göre satışların yeniden başlamasıyla bu lüks yaşamın kaynağı ortaya çıkmış olacak. Yani Dilan Polat umudunu TMSF tarafından yeniden başlatılan krem satışına bağladı.

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ŞİRKETLER ÜZERİNDEN KARA PARA AKLAMA İDDİASI

ŞİRKETLER ÜZERİNDEN KARA PARA AKLAMA İDDİASI

Kara para aklama Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınlarına yöneltilen suçlamalar arasında. 

İddiaya göre yasa dışı bahisle elde edilen suç gelirleri Polat ailesine ait şirketler üzerinden piyasaya sokuluyor yani aklanıyordu.

Bu lüksün, pahalı hediyelerin ve binlerce kişi tarafından takip edilen gösterişli hayatın kaynağının da kara para olduğu öne sürülüyordu.

SATIŞLAR YENİDEN BAŞLADI! DİLAN POLAT'A UMUT OLDU

SATIŞLAR YENİDEN BAŞLADI! DİLAN POLAT'A UMUT OLDU

Mal varlıklarına el konulan Polat ailesinin kozmetik satışları da durdurulmuştu. TMSF'nin atadığı kayyumlarla yeniden kozmetik ürünleri satışa çıktı ve Dilan Polat'a umut oldu.

"FİİLİ OLARAK ORTADAN KALKTIĞINI GÖRECEĞİZ"

"FİİLİ OLARAK ORTADAN KALKTIĞINI GÖRECEĞİZ"

FOX Haber'in haberine göre Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya şunları ifade etti: 

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat sosyal medya
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