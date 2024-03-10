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Dilan Polat ve Engin Polat'tan ortak mektup! "Saçlarımı sıfıra vurdum" deyip içini döktü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2024 10:28
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın ortak mektubu sosyal medyada gündem oldu. Cezaevi koşullarının iyi olduğunu söyleyen çiftten Dilan Polat Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’na mektup yazdığını söylerken Engin Polat ise yalnız başına koğuşta kaldığını ifade etti.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yeni mektubu sosyal medyada gündem oldu. OdaTV'ye mektup yazan fenomen çift cezaevi hayatlarını anlattı.

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CUMHURBAŞKANINA MEKTUP YAZMIŞ

Dilan Polat "Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’na kendi el yazımla bir mektup yazdım. Avukatımla görüştükten sonra gönderip göndermeyeceğimi veya kamuoyu ile paylaşıp paylaşamayacağıma karar vereceğim. Mektupta anlattığım iddianamenin bir an evvel hazırlanması ve suçumuzun ne olduğunun ortaya konmasıdır" dedi.

Cezaevi koşullarına değinen Polat “Cezaevi koşulları elbette dışarısı ile bir değil. Devletimiz elinden geldiğince tutuklu ve mahkumlara güvenli bir ortam sağlamaya çalışıyor. Bana oldukça iyi davranıyorlar.

Cezaevi yemekleri dışında bir yemek yemiyoruz. Hastalık durumlarında derhal müdahale ediliyor. Artık çok yakın arkadaşlıklar kurduğum cezaevini memleketten bir parça olarak görüyorum" dedi.

Engin Polat ise cezaevinden çıkınca devlete borçlarını ödeyeceğini söyleyerek son iki aydır İngilizce çalıştığını dile getirdi.

Engin Polat "Cezaevinde tek başıma kalıyorum. Aslında babamla birlikte olsak, birbirimize yarenlik ederdik. Böylece zaman daha kolay geçerdi. Babamın hastalığı nedeniyle onun bakımı ile ilgilenirdim. Böyle bir imkan sağlansa güzel olur" dedi.

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Dilan Polat engin polat sosyal medya
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