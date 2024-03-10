Dilan Polat ve Engin Polat'tan ortak mektup! "Saçlarımı sıfıra vurdum" deyip içini döktü

Dilan Polat "Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’na kendi el yazımla bir mektup yazdım. Avukatımla görüştükten sonra gönderip göndermeyeceğimi veya kamuoyu ile paylaşıp paylaşamayacağıma karar vereceğim. Mektupta anlattığım iddianamenin bir an evvel hazırlanması ve suçumuzun ne olduğunun ortaya konmasıdır" dedi.