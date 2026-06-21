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Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı nişanlandı! Nişan kıyafeti dikkat çekti

Muhtemel Aşk dizisiyle ekrana dönen Hayal Köseoğlu dizi setinde tanışıp sevgili olduğu Nezir Çınarlı ile nişanlandı. Hayal Köseoğlu'nun nişan kıyafeti ise sosyal medyayı ikiye böldü.

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı nişanlandı! Nişan kıyafeti dikkat çekti

'Muhtemel Aşk'ın 'Melis'i olarak ekrana dönen Hayal Köseoğlu, uzun zamandır aşk yaşadığı Nezir Çınarlı ile ilişkisini bir adım daha ileriye taşıdı.

Ünlü çift Bodrum Gölköy'de nişan yaptı. 2,5 yıldır birliktelik yaşayan çifte mutlu anlarında arkadaşları ve aileleri eşlik etti.

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı nişanlandı! Nişan kıyafeti dikkat çekti 1

Nişan hazırlıklarının göründüğü kadar kolay olmadığını dile getiren Köseoğlu, yoğun çalışma temposuna dikkat çekerek, "Kız tarafı organizasyonla daha çok ilgilendiği için biraz zorlandım. Maddi ve manevi yorucu bir süreçti. Çekimlerden fırsat bulup buraya gelebilmek için üç gün içinde toplam 39 saat çalıştım. Neyse ki ekip bana destek oldu ve yetişebildim" dedi.

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı nişanlandı! Nişan kıyafeti dikkat çekti 2

Hayal Köseoğlu'nun nişan kıyafeti ise sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi kıyafeti çok beğenirken kimi de oyuncunun kıyafeti fazla dekolteli buldu.

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı nişanlandı! Nişan kıyafeti dikkat çekti 3

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Hayal Köseoğlu
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