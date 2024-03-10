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  4. Dilan Polat ve Engin Polat'ın kızı Nilda Polat Ali Yerlikaya’ya seslendi

Dilan Polat ve Engin Polat'ın kızı Nilda Polat Ali Yerlikaya’ya seslendi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2024 07:12
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın kızı Nilda Polat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslendi. Nilda Polat “Suçları olmadığı halde neden hâlâ içerideler. Kardeşim sürekli ağlıyor. Benim de psikolojim bozuldu" diyerek sitem etti.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın kızı Nilda Polat Ali Yerlikaya’ya seslendi

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat, gündemden düşmüyor. İddianameleri henüz hazırlanmayan fenomen çiftin çocukları da sık sık merak ediliyordu.

Son olarak Dilan Polat ve Engin Polat'ın kızı Nilda Polat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslendi. Nilda Polat, "Sayın Ali Yerlikaya, lütfen sesimizi duyun. Ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz" dedi.

Ekran Alıntısı

Annesinin hesabından açıklama yapan Nilda "Benden bütün ailemi aldınız, kardeşim ve benim psikolojimiz bozuldu" diyen Nilda Polat, “Suçları olmadığı halde neden hâlâ içerideler. Kardeşim sürekli ağlıyor. Benim de psikolojim bozuldu. Dayanamıyorum artık" dedi.

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Nilda kardeşini de video sırasında konuşturdu ve küçük kardeşi "Ben onları çok özledim" dedi.
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