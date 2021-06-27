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Diletta Leotta ve Can Yaman teknede aşka geldi! Öpücüklere boğdu

27.06.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce iş insanıyla dudak dudağa fotoğrafları sızan Diletta Leotta Can Yaman ile ilişkisinde çok mutlu. Eski fotoğrafların sızmasının ardından gündeme gelen ikili evlilik için hazırlık yaparken İstanbul'a geldi.

Bir süredir dizi çekimleri nedeniyle İtalya'da olan Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye geldi.

Kısa bir İstanbul turu sonrası soluğu Bodrum'da alan ünlü oyuncu ve sevgilisi, tekneyle denize açıldı. Çökertme Koyu'na demir atan çiftin yakınlaştığı anlar kameralara yansırken, İtalyan güzelin Can Yaman'ı öpücüklere boğduğu görüldü.

Öpücüklere boğdu

Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi nedeniyle bir süredir İtalya'da bulunan Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye geldi. İlk olarak sevgilisine İstanbul'u gezdiren ve ailesiyle tanıştıran Yaman bu kez rotayı Bodrum'a çevirdi.
Görüntü vermemek için tekne kiralayan ünlü oyuncu tüm önlemlerine rağmen başarılı olamadı.
Başbaşa tatile yapan ünlü çift teknelerini önceki gün Çökertme Koyu'na demirledi.
Uzun bir süre telefon görüşmesi yapan İtalyan spiker daha sonra teknenin ön kısmında güneşlenen Yaman'ın yanına geldi. Sevgilisini öpücük yağmuruna tutan Leotta'ya Yaman da karşılık verdi.
Can Yaman, daha sonra elektrikle çalışan deniz oyuncağı ''seabob'' kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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