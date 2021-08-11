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Dinamo Batum, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

11.08.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dinamo Batum, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör George Geguchadze yönetiminde Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Dinamo Batum ekibi, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı.

Gürcistan ekibi, idmanın ardından kalacağı otele geçerek maç saatini bekleyeme başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Dinamo Batum, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.

Dinamo Batum, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Dinamo Batum, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Dinamo Batum, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Dinamo Batum, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Dinamo Batum, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Dinamo Batum, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Dinamo Batum, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Dinamo Batum, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Dinamo Batum, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Dinamo Batum, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Dinamo Batum, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Dinamo Batum, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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