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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Aile: Sevgi, Şefkat ve Merhamet" programına katıldı

28.11.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Aile: Sevgi, Şefkat ve Merhamet" programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eşi Seher Erbaş, çevrim içi olarak gerçekleştirilen "Aile: Sevgi, Şefkat ve Merhamet" konulu Yurt Dışı Aile Semineri programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen programa iki torunlarıyla katılan Erbaş ailesi, Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni Aykut Burak Şimşek'in sorularını cevapladı.

Ailenin İslam'da toplumun çekirdeği olarak kabul edildiğini belirten Erbaş, evlilik müessesesinin canlı tutulması noktasında özellikle aile büyüklerinin gençlere yardımcı olması gerektiğini bildirdi.

Ailede paylaşmanın ve sorumlulukların önemine işaret eden Erbaş, anne babaların çocuk büyütmede sahip oldukları rolleri anımsatarak, aile içinde "vefa, fedakarlık, dayanışma" gibi kavramların önemine değindi.

Seher Erbaş da anneliğin büyük fedakarlık gerektirdiğini ve çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak için birlikte vakit geçirmenin önemli olduğunu anlattı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Aile: Sevgi, Şefkat ve Merhamet" programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Aile: Sevgi, Şefkat ve Merhamet" programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Aile: Sevgi, Şefkat ve Merhamet" programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Aile: Sevgi, Şefkat ve Merhamet" programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Aile: Sevgi, Şefkat ve Merhamet" programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Aile: Sevgi, Şefkat ve Merhamet" programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Aile: Sevgi, Şefkat ve Merhamet" programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Aile: Sevgi, Şefkat ve Merhamet" programına katıldı

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