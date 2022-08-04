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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi mezuniyet programına katıldı

04.08.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi mezuniyet programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi drama ve dini musiki kursiyerleri mezuniyet programına katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) konferans salonundaki programda dini musiki, dil eğitimi ve sahne sanatları eğitimi alan kursiyerleri tebrik eden Erbaş, 2013'te başlayan dini musiki eğitiminde 5'inci mezunların verildiğini, 100'den fazla kişinin bu bölümden mezun olduğunu söyledi.

Erbaş, kursiyerlerin dini musikiyi usulüne uygun şekilde uygulama konusunda büyük bir gayret içerisinde olduklarını belirterek "Bizim musikimiz camide doğmuş ve camiden yayılmıştır. Türk musikisinin kaynağı cami musikisidir. Bugün o kadar çok ihtiyacımız var ki musikiyi en güzel bir şekilde öğrenip onun eğitimini alıp minarelerimizden ezanları en güzel bir şekilde okuyan hocalarımıza, camilerimizde Kur'an-ı Kerim'i en güzel bir şekilde okuyan hocalarımıza, yüzlerce ve binlerce emek verilerek bestelenmiş güzel eserleri, ilahileri en güzel şekilde okuyan hocalarımıza ihtiyacımız var." dedi.

- "Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde ilktir"

İstanbul'un musiki eğitim konusundaki zenginliğine dikkati çeken Erbaş, "İstanbul'da eğitim almak ve yaşamak esasında bir ayrıcalıktır ama şimdi Ankara da inşallah İstanbul gibi pek çok alanda hem dini musiki alanında hem diğer sanat alanlarında ileri noktalarda çalışmalar yapan bir şehir olmaya başladı. Burada sahne sanatlarıyla ilgili yapmış olduğumuz eğitim bir ilktir, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde ilktir." diye konuştu.

Erbaş, sanatın medeniyetin en önemli unsurlarından birisi olduğunu, Diyanet olarak bütün akademilerde eğitimleri en güzel şekilde yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Eğitim merkezlerinde Diyanet bünyesinde yurt dışında görev yapacak personelin aldıkları eğitime ilişkin Erbaş, "Hangi unvan altında olursa olsun hocalarımızın İngilizceyi, Almancayı ve Arapçayı rahat bir şekilde konuşup İslam'ı anlatması, İslam'ın ilkelerini anlatması ve prensiplerini anlatması kolaylaşsın onlar için daha kolay olsun diye daha nitelikli bir eğitimi Diyanet Akademisinde başlatmış olduk ve ilk mezunlarımızı bu hafta veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Programda, kursiyerler tarafından musiki konseri verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi mezuniyet programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi mezuniyet programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi mezuniyet programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi mezuniyet programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi mezuniyet programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi mezuniyet programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi mezuniyet programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi mezuniyet programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi mezuniyet programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi mezuniyet programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi mezuniyet programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi mezuniyet programına katıldı

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diyanet işleri başkanı ali erbaş

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