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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti

04.08.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ne ziyarette bulundu.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Cemevi Başkanı Kazım Erbektaş ile görüşen Erbaş, saldırıya uğrayan cemevi dedesi ve üyelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Muharrem ayında birkaç cemevi ve vakfa yapılan saldırının üzücü olduğunu belirten Erbaş, "Devletimize, milletimize anlayışı, mezhebi, inancı, ırkı ne olursa olsun hepimiz devletimizin birer muti vatandaşı olarak, birlik ve beraberlik içerisinde yaşama noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en büyük amacının birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzuru tesis etmek olduğunu ifade eden Erbaş, "Muharrem ayı bizim için en mukaddes aylarımızdan birisidir. İnşallah 10 Muharrem'de yine birliğimizi, beraberliğimizi göstereceğimiz güzel etkinlikler yapacağız. Cenabıhak, hayırlara vesile eylesin. Bu olayların bundan sonra hiç olmaması noktasında bizler elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şah-ı Merdan Cemevi Başkanı Erbektaş ise cemevine saldıranların çirkin emellerine ulaşamadıklarını açıkladı.

Saldırı dolayısıyla kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Erbektaş, "Bu saldırı sırf Şah-ı Merdan Cemevi'ne ve oradaki üç, beş kişinin veya inanç önderlerine yapılan bir saldırı değil, bu toplumumuza yapılan bir saldırıdır." açıklamasını yaptı.

Ziyarette, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü ve Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti

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