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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt'te hafızlık icazet törenine katıldı:

14.10.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kur'an-ı Kerim inişi ile mucize, diğer kitaplardan farkı budur. Diğer kitaplar toplu olarak inmiştir. Kur'an 23 senede inmiştir"

SİİRT (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim inişi ile mucize, diğer kitaplardan farkı budur. Diğer kitaplar toplu olarak inmiştir. Kur'an 23 senede inmiştir." dedi.

Erbaş, İl Müftülüğünce 252 hafız için Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen "Siirt 1. İl Geneli Hafızlık İcazet Merasimi"ne katıldı. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Kur'an'ın insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gönderildiğini, Allah'ın Hazreti Peygamber'e nasip ettiği en büyük mucize olduğunu belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Kur'an'ı hıfzeden, onu yüreğine, zihnine yerleştiren hafızlarımızın her biri de bir rehber olacak inşallah. Bütün insanları iyiliğe teşvik etmek, iyiliği emretmek ve kötülükten uzaklaştırmak için Kur'an'ı rehber edinen hafızlarımız onunla rehberlik yapacaklar. Kur'an-ı Kerim inişi ile mucize, diğer kitaplardan farkı budur. Diğer kitaplar toplu olarak inmiştir. Kur'an 23 senede inmiştir. Neden? Bu da bir mucizedir. İnsanların ihtiyacına göre inmiştir. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i bağırlarına basmışlar, zihinlerine yerleştirmişler, hayat rehberi haline getirmişlerdir."

Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin herkese nasip olmayacağını vurgulayan Erbaş, "Ülkemizde 200 bine yakın oldu elhamdülillah. Bir o kadar da icazetini almamış olan ya da sınava girmiş alamamış olan hafızalarımız da var. Demek ki ülkemizde yarım milyon civarında hafızımız var elhamdülillah. İnşallah daha da artar." dedi.

Türkiye'nin 106 yerinde ilahiyat fakültesi olduğuna değinen ve hafızların ilahiyat fakültelerini bitirmelerini isteyen Erbaş, "İşte o zaman aramızdan İbn-i Sinalar, Farabiler, Biruniler, Elmalılı Hamdi Yazırlar, Ömer Nasuhi Bilmenler, Ahmet Hamdi Aksekiler çıkacak." diye konuştu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu da birer konuşma yaptı.

Programda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer ve Büyük Çamlıca Cami İmam Hatibi İshak Danış tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Ahmet Belada, Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, bölge müftüleri, hafızların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Erbaş, daha sonra yapımı tamamlanan Remziye Batğı Erkek Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt'te hafızlık icazet törenine katıldı:

- "Kur'an-ı Kerim inişi ile mucize, diğer kitaplardan farkı budur. Diğer kitaplar toplu olarak inmiştir. Kur'an 23 senede inmiştir"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt'te hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt'te hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt'te hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt'te hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt'te hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt'te hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt'te hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt'te hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt'te hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt'te hafızlık icazet törenine katıldı

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