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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

28.07.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şırnak'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti.

Erbaş, valilik ziyaretinde Vali Osman Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve kurum temsilcileri tarafından karşılandı.

Valilik makamında gazetecilere açıklama yapan Erbaş, Şırnak'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiğini ve cumartesi günü valilik ve belediye organizasyonunda gerçekleşecek Cudi Festivali davetine icabet edeceklerini söyledi.

İl Buluşmaları programlarında 41 il ziyaretlerini tamamladıklarını belirten Erbaş, buluşmalarda her alanda vatandaşlara ulaşma gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Burada bulunma amacımız hem yeniden kardeşlerimizle buluşmak hem de davet edildiğimiz Cudi Festivaline katılmak. İnşallah güzel bir faaliyet olur, hem güzel bir buluşma olur. 40 yıl önce yapılmakta olan Cudi Dağı Hz. Nuh'u Anma merasimi diyebiliriz. Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na inmiş olduğu ve bunu Kur'an’la duayla anacağız. Bir anma merasimi yapmış olacağız. Hayırlara vesile olur inşallah."

Vali Bilgin ise hafta sonu yapılacak festivalin yeniden doğuşu ve medeniyetlerin dirilişini simgeleyen, özellikle İslam dini için ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.

"Cudi Dağı ilahi dinler için de önemlidir" diyen Bilgin, "Hz. Nuh’u anmak ve hem orada vatandaşların özlemini gidermek açısından önemli bir buluşma olacak. Diyanet İşleri Başkanı'nın bizlerle birlikte olması hem Şırnak halkı için hem de bizim için çok büyük bir onurdur. Diyanet İşleri Başkanımız ülkemizde değil sadece, dünyanın dört bir tarafında yüce Allah'ın İslam dinimizi uygun olarak anlatıyor ve takdire şayan çalışmaları yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Erbaş, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

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