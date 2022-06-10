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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli'de hafızlık icazet merasimine katıldı:

10.06.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ülkemizde 2 bin yatılı Kur’an kursu bulunuyor ve gündüz kurslarıyla birlikte ilim ve irfan merkezlerimizin sayısı 40 bine çıktı"

TUNCELİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli’nin Pertek ilçesindeki tarihi Çelebiağa Camisi'nde düzenlenen hafızlık icazet merasiminde dini eğitimlerin önemine değinerek, "Ülkemizde 2 bin yatılı Kur’an kursu bulunuyor ve gündüz kurslarıyla birlikte ilim ve irfan merkezlerimizin sayısı 40 bine çıktı." dedi.

Munzur Üniversitesi yerleşkesinde yapılan cami ve ibadet hanelerin toplu açılışına katılmak üzere kente gelen Erbaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Tunceli İl Müftüsü Şevket Dilmaç ile ilde ilk kez yapılan hafızlık merasimine katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, ülkemizde hafızlık eğitimi alanların sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Türkiye'de hafızlık eğitiminin önemli bir noktaya geldiğini, eğitimlerde alınan derslerin ise hayata yansıtılması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Hafızlarımızın sayısı gittikçe artıyor. Her yıl 10 binin üzerinde icazetnameye sahip olan hafızımıza, hafızlık belgesi alan yeni hafızlarımızı ilave ediyoruz. Ülkemizde bu sayı 200 bine yaklaştı. Sadece ezberlemek değil. Kur'anı okumak, anlamaya çalışmak ve ona göre hayatımızı tanzim etmek nihai hedeftir." dedi.

Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini tamamlayanlara Erbaş, Şahin ve Özkan tarafından belgeleri verildi.

Hafızlık icazet merasiminin ardından Erbaş, Pertek ilçesinde yapılacak ilçe müftülük binası ile yatılı Kur'an kursu temel atma törenine katıldı.

Erbaş, törende yaptığı konuşmada, Kur'an kurslarında verilen eğitimlerin faydalarından bahsetti.

Yatılı ve gündüz Kur’an kursu sayısının artmasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 2 bin yatılı Kur’an kursu bulunuyor ve gündüz kurslarıyla birlikte ilim ve irfan merkezlerimizin sayısı 40 bine çıktı. Her kursumuzda Rabbimizi, Peygamberimizi, Kur’an-ı Kerim’i, her zaman milletimize milletimizi yücelten değerleri öğretiyoruz. Kur’anı değerleri öğretiyoruz. Peygamber Efendimizin insanlığa kazandırdığı en çok ahlaki ilkeleri öğretmeye gayret ediyoruz. Çünkü İslam evrensel bir dindir. İslam’ın ilkeleri herkes için önemlidir. Çocuklarımıza sevgiyi, saygıyı ve kişisel becerileri öğretiyoruz. Anne-babaya saygılı büyüklere saygılı, vatan, millet, ezan, bayrak sevgisi küçük yaşlarda öğrenilir ve bunu çocuklarımıza öğretiyoruz."

Erbaş, Pertek ilçesinde temeli atılan müftülük binası ile yatılı Kur’an kursunun da bu nedenle büyük önem taşıdığını söyledi.

Konuşmaların ardından Erbaş ve beraberindekiler törenle temel attı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli'de hafızlık icazet merasimine katıldı:

- "Ülkemizde 2 bin yatılı Kur’an kursu bulunuyor ve gündüz kurslarıyla birlikte ilim ve irfan merkezlerimizin sayısı 40 bine çıktı"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli'de

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli'de

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli'de

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli'de

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli'de

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli'de

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli'de

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli'de

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli'de

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli'de

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