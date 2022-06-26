Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de evladının peşini hiç bırakmadığını belirtti.

Evladına hasret kaldığını ifade eden Panay, "HDP çocuğumu kandırdı, götürdü PKK'ya teslim etti. Oğlumu istiyorum. Buradan kalkmıyorum. Oğlumu, ciğerimi istiyorum. 10 yıldır oğlumdan haber alamadım. Oğlumu çok özledim." dedi.

- Anne Aynur Panay: - "10 yıldır oğlumdan haber alamadım. Oğlumu çok özledim" - Baba Abdullah Demir: - "Evladım için buradayım. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim"

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