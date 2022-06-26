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Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

26.06.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Aynur Panay: - "10 yıldır oğlumdan haber alamadım. Oğlumu çok özledim" - Baba Abdullah Demir: - "Evladım için buradayım. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1028'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aynur Panay, oğluna kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

Evladına hasret kaldığını ifade eden Panay, "HDP çocuğumu kandırdı, götürdü PKK'ya teslim etti. Oğlumu istiyorum. Buradan kalkmıyorum. Oğlumu, ciğerimi istiyorum. 10 yıldır oğlumdan haber alamadım. Oğlumu çok özledim." dedi.

Panay, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de evladının peşini hiç bırakmadığını belirtti.

Demir, "Evladım için buradayım. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum Fatih kaç gel, devlete teslim ol." diye konuştu.

Terör örgütünden kaçan 35 evladın ailesine kavuştuğunu anımsatan Demir, bu sevinci, evlatlarına kavuşarak yaşamak istediklerini ifade etti.

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

- Anne Aynur Panay: - "10 yıldır oğlumdan haber alamadım. Oğlumu çok özledim" - Baba Abdullah Demir: - "Evladım için buradayım. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim"

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

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