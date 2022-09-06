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Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

06.09.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Sabire Aydın: - "Tüm çocuklara sesleniyorum. Sizin dağda işiniz yok, annenizin kucağına, devletimizin şefkatli kollarına gelin"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1100'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Sabire Aydın, oğlu Zafer'den 5 yıldır haber alamadığını söyledi.

Aydın, yıllardır oğluna hasret kaldığını dile getirerek, bu acısının bir an önce bitmesini istediğini ifade etti.

Evladını çok özlediğini anlatan Aydın, "Oğlum Zafer dön, seni bekliyoruz. Tüm çocuklara sesleniyorum. Sizin dağda işiniz yok annenizin kucağına, devletimizin şefkatli kollarına gelin." dedi.

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de evlat nöbetini sürdürme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Sadece evlatlarını istediklerini dile getiren Ödümlü, "Çocuğumuzu HDP'den istiyoruz, HDP'den başka kim çocuğumuzu dağa götürecek? Oğlum artık yeter, evine dön." ifadelerini kullandı.

- "Simitçi Erkan"dan annelere destek ziyareti

Kocaeli'de simit satarak geçimini sağlayan ve "Simitçi Erkan" olarak tanınan Erkan Ayhan, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti, onlara desteklerini iletti.

Ayhan, ziyaretin ardından gazetecilere, acının, gözyaşının ve zulmün olduğu her yerde bulunmaya gayret gösterdiğini belirtti.

Birçok yere ziyaretlerde bulunup, yardım ulaştırdığını anlatan Ayhan, şunları söyledi:

"Diyarbakır annelerinin acılarını paylaşmak için yaklaşık 18 saattir yollardayım. Diyarbakır anneleri yaklaşık 2 seneden bu yana aklımda, şimdi ziyaret etme fırsatı buldum. Annelerimizin duyguları bitirdi beni. Hepsi evlatlarının fotoğraflarını gösteriyor. İnşallah bir an önce evlatlarına kavuşurlar."

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

- Anne Sabire Aydın: - "Tüm çocuklara sesleniyorum. Sizin dağda işiniz yok, annenizin kucağına, devletimizin şefkatli kollarına gelin"

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

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Diyarbakır evlat nöbeti Diyarbakır anneleri

Diyarbakır Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

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Öğle
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İkindi
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