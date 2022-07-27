YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde

Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde

27.07.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Mevlüde Üçdağ: - "Anne ve babalar burada mağdur. Kararlıyız. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havada da evlat nöbetini sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1059'uncu gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan için sonuna kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

Çocuğunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirten Üçdağ, "Anne ve babalar burada mağdur. Kararlıyız. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. HDP'den evladımı istiyorum. Çünkü evladımı PKK'ya teslim ettiler." dedi.

Üçdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Bu hasretlik bitsin. Devletimiz güçlüdür. Annen ve baban kadar güçlü ve cesaretli ol. Kaç gel. Oğlum seni bekliyorum." diye konuştu.

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın da tüm zorluklara rağmen evladına kavuşmak için mücadelesine devam ettiğini aktardı.

Aydın, "Oğlum henüz 15 yaşındaydı. Kaçırıldı. Oğlumu almadan asla burayı terk etmeyeceğim. HDP bizden korkuyor. Niye korkuyorlar? Çünkü suçlular." ifadelerini kullanarak, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde

- Anne Mevlüde Üçdağ: - "Anne ve babalar burada mağdur. Kararlıyız. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz"

Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde

Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde

Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde

Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde

Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde

Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde

Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde

Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde

Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde

Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır anneler çocuklar

Diyarbakır Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:11
Öğle
12:31
İkindi
16:21
Akşam
19:41
Yatsı
21:12

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Çarşamba

Çiçek Eczanesi
Sur
Ufuk Eczanesi
Yenisehir
Girne Eczanesi
Baglar
Bilge Eczanesi
Baglar
Vizyon Eczanesi
Baglar
Ruken Eczanesi
Kayapinar
Ayçiçeği Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Avokadonun kararmasını bu yöntemle engelleyin

Avokadonun kararmasını bu yöntemle engelleyin

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.