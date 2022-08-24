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Diyarbakır annelerinden 4'üncü yılına girecek "evlat nöbetlerine" destek çağrısı

24.08.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annelerden Ayten Elhaman: - "3 Eylül'de 4'üncü yılımıza gireceğiz. Bütün Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. Sesimizi duysunlar, dünya sesimizi duysun. Annelerin çığlığını duysunlar"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Türkiye'ye, 4'üncü yılına girecek evlat nöbetlerine destek çağrısında bulundu.

Anne Hacire Akar'ın HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da partinin il başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere örnek oldu.

Akar'ın 24 Ağustos 2019'da evladına kavuşmasının ardından Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Bugün 1087'nci günü geride bırakan anneler, yıl dönümüne destek çağrısında bulunmak için basın açıklaması düzenledi.

Aileler adına konuşan annelerden Ayten Elhaman, anne ve babalar olarak HDP'nin önünde evlat nöbetini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi.

"HDP'den ve PKK'dan çocuklarımızı alacağız." diyen Elhaman, "Evlatlarımızı onlara bırakmayacağız. 3 Eylül'de 4'üncü yılımıza gireceğiz. Bütün Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. Sesimizi duysunlar, dünya sesimizi duysun. Annelerin çığlığını duysunlar." ifadelerini kullandı.

Çocuklarının kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatan Elhaman, "9-10 yaşındaki erkek ve kız çocuklarının dağda ne işi var? Ellerinden kalemlerini alıp dağda kurda kuşa yem ediyorlar. Evlatlarımızı versinler, biz evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." diye konuştu.

Baba Süleyman Aydın da evlatları için gösterdikleri kararlılıktan asla taviz vermeyeceklerini belirterek, "Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, 4'üncü yılda biz burada nöbette olacağız. Biz burada sadece kendi çocuklarımız için mücadele vermiyoruz, Türkiye'nin çocukları için buradayız. Burada evlatlarımızı istiyoruz." dedi.

Basın açıklamasının ardından aileler, PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı.

Diyarbakır annelerinden 4'üncü yılına girecek "evlat nöbetlerine" destek çağrısı

- Annelerden Ayten Elhaman: - "3 Eylül'de 4'üncü yılımıza gireceğiz. Bütün Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. Sesimizi duysunlar, dünya sesimizi duysun. Annelerin çığlığını duysunlar"

Diyarbakır annelerinden 4'üncü yılına girecek "evlat nöbetlerine" destek çağrısı

Diyarbakır annelerinden 4'üncü yılına girecek "evlat nöbetlerine" destek çağrısı

Diyarbakır annelerinden 4'üncü yılına girecek "evlat nöbetlerine" destek çağrısı

Diyarbakır annelerinden 4'üncü yılına girecek "evlat nöbetlerine" destek çağrısı

Diyarbakır annelerinden 4'üncü yılına girecek "evlat nöbetlerine" destek çağrısı

Diyarbakır annelerinden 4'üncü yılına girecek "evlat nöbetlerine" destek çağrısı

Diyarbakır annelerinden 4'üncü yılına girecek "evlat nöbetlerine" destek çağrısı

Diyarbakır annelerinden 4'üncü yılına girecek "evlat nöbetlerine" destek çağrısı

Diyarbakır annelerinden 4'üncü yılına girecek "evlat nöbetlerine" destek çağrısı

Diyarbakır annelerinden 4'üncü yılına girecek "evlat nöbetlerine" destek çağrısı

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