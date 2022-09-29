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Diyarbakır ve Bingöl'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

29.09.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır ve Bingöl'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

DİYARBAKIR/BİNGÖL (AA) - İçişleri Bakanlığının "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlattığı farkındalık kampanyası kapsamında Diyarbakır ve Bingöl'de etkinlik yapıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Tekel Caddesi'nde gerçekleştirilen, Vali Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın katıldığı etkinlikte, farkındalık oluşturulması için yaya geçidindeki çizgiler kırmızıya boyandı.

Durdurulan araçların sürücülerine yayalara öncelik verilmesi çağrısında bulunan Vali Su, gazetecilere, her yıl yaya güvenliğinin sağlanması için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Sürücülerin farkındalığını artırmak ve önceliğin yayaya ait olduğunu göstermek için etkinlikler yapıldığını dile getiren Su, "Kara yollarında vatandaşlarımızın güvenle seyahat etmesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Yayalarımızla ilgili farkındalığı artırmak için de bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Sürücülerimizin mutlaka yaya geçitlerine ve okul önlerine yaklaşırken hızlarını azaltmalarını, yaya geçidinde mutlaka durup önceliği yayalara vermelerini istiyoruz." dedi.

- Bingöl

Bingöl'de Kültür Caddesi'nde Vali Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın katılımıyla yapılan etkinlikte, yayalara geçiş hakkının verilmesi konusunda farkındalık oluşturulması için yaya geçidindeki çizgiler kırmızıya boyandı.

Öğrenciler ve Vali Ekinci, durdurulan araçların sürücülerine, yayalara öncelik verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Ekinci, gazetecilere, özellikle sürücüleri, ölümlerin önüne geçilmesi için yayalara karşı saygılı olmaya davet ettiklerini söyledi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel de katıldı.

Diyarbakır ve Bingöl'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

Diyarbakır ve Bingöl'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

Bingöl'de "Hayata saygı duruşu" için yaya geçitleri kırmızıya boyandı

Bingöl'de "Hayata saygı duruşu" için yaya geçitleri kırmızıya boyandı

Bingöl'de "Hayata saygı duruşu" için yaya geçitleri kırmızıya boyandı

Bingöl'de "Hayata saygı duruşu" için yaya geçitleri kırmızıya boyandı

Bingöl'de "Hayata saygı duruşu" için yaya geçitleri kırmızıya boyandı

Bingöl'de "Hayata saygı duruşu" için yaya geçitleri kırmızıya boyandı

Bingöl'de "Hayata saygı duruşu" için yaya geçitleri kırmızıya boyandı

Bingöl'de "Hayata saygı duruşu" için yaya geçitleri kırmızıya boyandı

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