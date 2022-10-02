YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Diyarbakır'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

02.10.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinliği sona erdi.

Gençleri kamu kurumlarıyla buluşturmak ve devlet teşviklerini tanıtmak amacıyla Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün başlayan etkinlikte 30'u aşkın kurum ve kuruluşun açtığı standlarda ziyaretçi yoğunluğu bugün de sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinliği, lise ve üniversitelerde okuyan gençlerin yanı sıra her yaştan vatandaşlardan beğeni topladı.

Ziyaretçiler, standlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgilendirildi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ve kurum temsilcileri etkinlikte seslendirilen Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) da alanda açtığı stant gençleri buluşturdu. Ziyaretçilere kurum hakkında bilgi verildi.

- "Her kurumdan farklı bilgiler öğrenmiş olduk"

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Sultan Çimen, AA muhabirine, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin düzenleneceğini duyduğunda katılıp, bilgi almak istediğini belirtti.

Stantları tek tek gezip, bilgi edindiğini anlatan Çimen, etkinlikte umduğundan fazla yoğunlukla karşılaştığını ifade etti.

Çimen, "Çok beğendim, her stanttan ayrı şeyler öğrendim. Birçok anlamda bana katkı sağladı, gayet güzeldi. Bu etkinliğin Diyarbakır'da yapılması bizim için çok güzel oldu. Her kurumdan farklı bilgiler öğrenmiş olduk. Bu da bizim için güzel bir avantaj oldu. Çok fazla ilgi var." dedi.

Kemal Çolak, tüm stantları gezip, kurumların çalışmalarıyla ilgili bilgi edindiklerini, güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Ruken Altaç Çolak ise etkinliği beğendiğini dile getirerek, birçok kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi edinme fırsatı bulduklarını belirtti.

Diyarbakır'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Diyarbakır'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Diyarbakır'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Diyarbakır'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Diyarbakır'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Diyarbakır'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Diyarbakır'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Diyarbakır'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Diyarbakır'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Diyarbakır'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Diyarbakır'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Diyarbakır'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
04:48
Sabah
06:08
Öğle
12:14
İkindi
15:32
Akşam
18:09
Yatsı
19:24

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Pazar

Kasımoğlu Eczanesi
Sur
Yenisinem Eczanesi
Sur
Canan Eczanesi
Baglar
Oryıl Eczanesi
Baglar
Barış Eczanesi
Baglar
Yiğit Eczanesi
Kayapinar
Kaya Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Rus erkekleri spermlerini dondurmak için hastanelere koşuyor!

Rus erkekleri spermlerini dondurmak için hastanelere koşuyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.