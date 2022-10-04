Diyarbakır'da engelliler için atlı terapi hizmeti yeniden başladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik yapılan ve salgın nedeniyle ara verilen atlı terapi hizmetine yeniden başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) iş birliğiyle engelli bireylerin duygusal, zihinsel, fiziksel gelişimlerine olumlu katkı sağladığı için Diyarbakır Hipodromu'nda at ile terapi (hipoterapi) hizmetleri veriliyor.

Salgın nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden başlayan hizmetle, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Mola Evleri ve Aktif Yaşam Merkezi'nde kayıtlı 4-12 yaş aralığındaki engelli bireyler, aileleri ve eğitmenlerinin gözetiminde Ulaşım Daire Başkanlığı'nca tahsis edilen otobüslerle Diyarbakır Hipodromu'na götürüldü.

Görevliler eşliğinde alanı gezen engelli bireyler ve aileleri atları sevip elleriyle besledikten sonra at binme alanına geçti.

TJK'nın uzman eğitmenleri tarafından koruyucu giysileri ve kaskları giydirilen çocuklar ata bindi.

TJK eğitmenleri, engelli bireylerin el ve göz koordinasyonu sağlaması, dengede durması ve çevreyle daha etkin bir iletişim kurması için at üzerinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.