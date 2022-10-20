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Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu başlatıldı

20.10.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonun ilk gününde, 1 ton 688 kilogram toz esrar, 2 ton 80 kilogram kubar esrar, 477 bin 500 kök skunk ve 170 bin 800 kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 (Diyarbakır-Lice Ulucak-Yorulmaz) Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu" başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesindeki operasyona, Jandarma Komando Özel Operasyon, JÖH, komando ve güvenlik korucularından oluşan 1006 personel ve 61 operasyonel tim katılıyor.

Operasyonun ilk gününde, Lice ilçesi Ulucak ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 58 farklı noktada, 1 ton 688 kilogram toz esrar, 2 ton 80 kilogram kubar esrar, 477 bin 500 kök skunk ve 170 bin 800 kök kenevir ele geçirildi.

Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.

Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu başlatıldı

- Operasyonun ilk gününde, 1 ton 688 kilogram toz esrar, 2 ton 80 kilogram kubar esrar, 477 bin 500 kök skunk ve 170 bin 800 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu başlatıldı

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