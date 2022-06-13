YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

13.06.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kozmetik ürün üreten fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

OSB'de bulunan kozmetik ürün üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:01
Sabah
04:49
Öğle
12:24
İkindi
16:17
Akşam
19:49
Yatsı
21:29

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Pazartesi

Surkent Eczanesi
Sur
Üçkuyu Eczanesi
Yenisehir
Furkan Eczanesi
Baglar
Mesut Eczanesi
Baglar
Sibel Eczanesi
Baglar
Dervişoğlu Eczanesi
Kayapinar
Defne Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrencisine gönderdiği mesajı veli gördü! Ortalık karıştı

Öğrencisine gönderdiği mesajı veli gördü! Ortalık karıştı

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.