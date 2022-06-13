DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kozmetik ürün üreten fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
OSB'de bulunan kozmetik ürün üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
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