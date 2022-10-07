Diyarbakır'da Silvan Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 84'e ulaştı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın "çılgın projesi" olarak nitelendirilen ve bölgedeki tarımsal üretimi artıracak Silvan Projesi kapsamında yapımı süren Silvan Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 84'e ulaştı.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışıyor.

Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkılıyor. Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli bileşenlerinden olan Silvan Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Barajda fiziki gerçekleşmenin yüzde 84'e ulaştığını bildiren Akca, barajın ara depolamaları ile sulama tesislerinin tamamen bitirilip hayata geçirilmesiyle 2 milyon 350 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını, yaklaşık 305 bin kişinin iş imkanına kavuşacağını, 2022 rakamları ile yılda 14 milyar lira milli ekonomiye katkı sağlanacağını aktardı.

Ön yüz beton çalışmalarında sonlandırma safhasına gelinen Silvan Barajı'nın enerji ve sulama maksatlı olduğunu belirten Akca, tesisin kurulu gücünün 160 megavat, yıllık elektrik üretiminin 681-88,41 gigawatt saat (gwh/saat) olduğunu, toplam 8,7 milyon metreküp olan baraj gövde dolgusunun tamamının bittiğini bildirdi.

- Ovalara suyu iletecek Babakaya Tüneli inşaatında da çalışmalar sürüyor

Tarımsal sulamada ise Silvan Projesinin kilit ünitelerinden biri olan ve 2 milyon 350 bin dekar arazinin sulanacağı ovalara suyu iletecek olan Babakaya Tüneli inşaatında da çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Akca, "Projenin yüzde 46'lık kısmı tamamlanmış olup, Tünel Delme Makinesi (TBM) ile 3 bin 680 metre ilerleme sağlanmıştır. 2023 yılı sonunda inşaatının tamamlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.