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Diyarbakır'da tarihi konakta su kuyusu ve künkler bulundu

01.12.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da tarihi konakta su kuyusu ve künkler bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Şehzadeler Konağı'nda başlattığı restorasyon çalışmaları kapsamında su kuyusu ve künkler ortaya çıkarıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan projeyle, restore edilerek Türk edebiyatının "7 Güzel Adam"ından biri olarak sayılan, kısa süre önce vefat eden Diyarbakırlı ünlü şair Sezai Karakoç'un adının verileceği konakta çalışmalar devam ediyor.

Şehzadeler Konağı'ndaki müze denetiminde ve arkeolog gözetiminde yürütülen çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında, su künkleri ve 3 ayrı noktada su kuyusu ile yapıya ait olduğu düşünülen duvar izleri ortaya çıkarıldı.

Kazıda ortaya çıkarılan ve 16. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kalıntılar, gerekli çalışmaların ardından sergilenecek.

Diyarbakır'da tarihi konakta su kuyusu ve künkler bulundu

Diyarbakır'da tarihi konakta su kuyusu ve künkler bulundu

Diyarbakır'da tarihi konakta su kuyusu ve künkler bulundu

Diyarbakır'da tarihi konakta su kuyusu ve künkler bulundu

Diyarbakır'da tarihi konakta su kuyusu ve künkler bulundu

Diyarbakır'da tarihi konakta su kuyusu ve künkler bulundu

Diyarbakır'da tarihi konakta su kuyusu ve künkler bulundu

Diyarbakır'da tarihi konakta su kuyusu ve künkler bulundu

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