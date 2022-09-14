Diyarbakırlı gençlere sunuculuk ve spikerlik eğitimi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince açılan kursta gençlere sunuculuk ve spikerlik eğitimi veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde açılan haber spikerliği, spikerlik, sunuculuk kurslarında geçen yıldan bu yana 80 öğrenci sertifika almaya hak kazandı.

Eğitmen Mehmet Yazıgan, AA muhabirine, kursa gelen öğrencilerin bir süre sonra daha iyi iletişim kurduklarını gözlemlediğini söyledi.

Diyarbakır'da bu eğitimi veren tek kurum olduklarını aktaran Yazıgan, kursların yoğun geçtiğini, yeni kurs dönemi için de taleplerin çok fazla olduğunu belirtti.

Yazıgan, "Eğitimimiz egzersiz ve ses açma çalışmalarıyla başlıyor. Diksiyon ve tekerleme ile devam ediyor. Özellikle bol bol tekerleme okuyoruz. Kalem egzersiz çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Eğitimin ardından kursiyerlerde değişimin fark edildiğini anlatan Yazıgan, kursiyerlerin etkili konuşmayı, iletişim kurmayı, fotoğraf ve görüntü çekmeyi öğrendiğini bildirdi.

Kursiyerlerden Beydanur Özdemir de doğru ve güzel bir iletişim kurabilmek için kursa başladığını anlattı.

Kursu herkese tavsiye ettiğini aktaran Özdemir, "İş dünyasına atılan, okuyan gençlere özellikle tavsiye ederim." diye konuştu.

Berfin Ölker de kursun ardından alacağı sertifika ile iş alanında önünün açılacağını düşündüğünü kaydetti.