Diyarbakırlı kızlar ragbiye gönül verdi, Türkiye şampiyonu oldu

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA/AYDIN ARİK - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Ergani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kız öğrencilerden oluşan 7'li ragbi takımı, Trabzon'da düzenlenen şampiyonada Türkiye birinciliği elde etti, takımda bulunan 2 öğrenci milli takıma seçilmenin sevincini yaşadı.

Ergani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 2010'da atanan beden eğitimi öğretmeni Orhan Polat öncülüğünde, kız öğrencilerden hentbol ve futbol takımları kuruldu. Polat, daha sonra hentbol ve futbol sporuyla ilgilenen 15 öğrenciden 3 yıl önce ragbi takımı oluşturdu.

Bir kısmı köylerden gelen kız öğrencilerin yer aldığı takım, öğretmenlerinin eşliğinde turnuvalara hazırlandı.

Takım, kurulduğu yıl 11-14 Mayıs 2019'da Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldız Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Antrenmanlarını yoğun bir şekilde yapan takım, bu yıl 21-25 Mart'ta Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde düzenlenen Okul Sporları 7'li Ragbi Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde etmenin sevincini yaşadı.

Turnuvada, takımdaki 12. sınıf öğrencisi Seher Yurttaş ve Büşranur Şengül de milli takıma seçildi. Seher ve Büşranur, 14 Mayıs'ta Okul Sporları Genç Kızlar Karma Takımıyla Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek.

- Orhan Polat: "Çocukların çoğu köyden geliyor"

Öğretmen Orhan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ragbinin Türkiye'de yeni gelişen bir spor dalı olduğunu belirterek, kız öğrencilerin ragbi sporuna ilgi göstermesi üzerine takımı oluşturduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgınına rağmen çalışmalara devam ettiklerini anlatan Polat, takımın başarılı olması için çok çalıştıklarını belirtti.

Velilerin önce ragbi sporuna sıcak bakmadığını ancak çocukların başarısını ve isteklerini görünce destek vermeye başladığını dile getiren Polat, Trabzon'da 36 takımın ve 560 sporcunun katıldığı turnuvada Türkiye şampiyonu olduklarını kaydetti.

Polat, "Bunun arka planı var. İyi, planlı ve programlı bir çalışma, çocukların istekli, azimli oluşu bu başarıyı getirdi. Çocukların çoğu köyden geliyor. 2 sporcumuz milli takıma seçildi. Bu spor öğrencilerin öz güvenleri açısından çok iyi oldu. Bu öz güven derslerine de yansıdı, derslerinde de başarı sağladılar." diye konuştu.

Çalışmalarına devam edeceklerini ve hedeflerinin milli takıma daha fazla sporcu göndermek olduğunu ifade eden Polat, sporcularının ülkeyi temsil etmesinin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

- Büşranur Şengül: "İnşallah Fransa'da şampiyon oluruz"

Milli takıma seçilen 12. sınıf öğrencisi Seher Yurttaş (17) ise spora olan merakının aileden geldiğini, ağabeyinin futbolcu olduğunu ve kendisine verdiği destek sayesinde önce futbol, sonra da ragbi takımında yer aldığını söyledi.

Başarılı olmak için çok çalıştığını ve milli takıma seçilmenin sevincini yaşadığını dile getiren Seher, Türkiye'yi Fransa'da yapılacak turnuvada temsil edeceği için mutlu olduğunu kaydetti.

Milli takıma seçilen Büşranur Şengül de ragbi takımına seçildikten sonra başarılı olmak için çok çalıştığını, öğretmenlerinden de büyük destek gördüklerini anlattı.

Bu spora devam edeceğini dile getiren Büşranur, "Fransa'da ülkemizi temsil edeceğiz. İnşallah orada da şampiyon oluruz. Bayrağımızı orada dalgalandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Kasım Fincan ise öğrencilere gerekli desteği sağlayarak, onlarla turnuvalara katıldıklarını, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerinden oluşan bir takımla büyük başarı sağladıklarını belirtti.