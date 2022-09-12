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Doğa Koleji 2022-2023 eğitim öğretim yılına "merhaba" dedi

12.09.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman: - "Doğa Koleji olarak 20 yıllık deneyim ve tecrübemizle mutlu çocuklar yetiştirmeye devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de 100’ü aşkın kampüsü bulunan Doğa Koleji'nde ilk gün heyecanı yaşanırken, Doğa’nın mutlu çocukları okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştu.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Doğa, anaokulundan liseye her yaş grubunun beklentilerine cevap veren özgün eğitim modelleri, modern okulları, vizyonu ve heyecanıyla yeni eğitim yılında da yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyor.

20 yıllık eğitim birikimiyle Türkiye'nin geleceğine yön veren Doğa, 2022-2023 eğitim öğretim yılına da coşkuyla "merhaba" dedi.

Okul açılış törenine Doğa koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, Genel Müdür Enis Eryaman ve tüm Doğa yöneticileri katıldı.

Bu yıl 20. eğitim yılını kutlayan Doğa Koleji'nde ilk gün coşkusu yaşandı. Türkiye genelindeki 100’den fazla kampüste binlerce öğrenci, yaz tatilinin ardından okullarına kavuştu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, okul yöneticilerinin konuşmaları ve şiirlerle açılan okullarda, öğrenciler ilk gün heyecanını yaşadı.

Açıklamada açılışta yaptığı konuşmasına yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, tüm öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Bugün sevgi ve sevinç kaynağımız çocuklarla buluşma günü. Öncelikle aramıza yeni katılan öğretmen arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize ailemize hoş geldiniz diyor, mutlu bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. Doğa Koleji olarak 20 yıllık deneyim ve tecrübemizle mutlu çocuklar yetiştirmeye devam ediyoruz. Doğa ailesinde, milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için Cumhuriyetimizin teminatı öğrencilerimizi en güzel şekilde yetiştirmek ortak hedefimizdir. Çünkü iyi yetişmiş donanımlı nesiller, hem kendilerinin hem de ülkemizin geleceği açısından son derece önemlidir."

Eryaman açılış töreninden sonra 9. sınıflar ile kimya laboratuvarında bir araya gelerek ilk derse girdi. Öğrencilere öncelikle laboratuvar kullanmanın kurallarından bahseden Eryaman, ilk gün heyecanını öğrenciler ile paylaştı.

Doğa Koleji 2022-2023 eğitim öğretim yılına "merhaba" dedi

- Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman: - "Doğa Koleji olarak 20 yıllık deneyim ve tecrübemizle mutlu çocuklar yetiştirmeye devam ediyoruz"

Doğa Koleji 2022-2023 eğitim öğretim yılına "merhaba" dedi

Doğa Koleji 2022-2023 eğitim öğretim yılına "merhaba" dedi

Doğa Koleji 2022-2023 eğitim öğretim yılına "merhaba" dedi

Doğa Koleji 2022-2023 eğitim öğretim yılına "merhaba" dedi

Doğa Koleji 2022-2023 eğitim öğretim yılına "merhaba" dedi

Doğa Koleji 2022-2023 eğitim öğretim yılına "merhaba" dedi

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